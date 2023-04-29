2. Adaylar sınav sonuçlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlarını yazılı olarak sınava alındıkları iş yerlerine bu ilanın son yayım tarihi olan 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (08-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında) şahsen yapmak zorundadırlar. Adayların süresi dışında ve/veya sınava girdikleri iş yeri dışında başka bir yere yapacakları itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen zaman dilimi içerisinde usulüne uygun olarak yapılan itiraz başvurularına ilişkin sonuçlar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (internet) sayfasında ilan edilecektir.

3. Sınavı kazanan adaylar ile ilgili olarak işe başlatılma faaliyetleri ismi hizasında gösterilen iş yerlerince yürütülecektir. Adayların işe alım sürecini ilgili iş yerinden takip etmeleri gerekmektedir.

4. Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili olarak başkaca bir tebligat yapılmayacaktır.''

MSB SINAV SONUÇ SORGULMA EKRANI