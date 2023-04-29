Son dakika... Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu. Peki başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? İşte MSB personel alımı sınav sonuç sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr...
MSB 1115 İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
MSB 1115 işçi alımı sınav sonuç duyurusunun "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayımlandığını duyurdu.
Adaylar, 1115 kişinin alınacağı sınav sonuçlarına kimlik numarası ile ulaşabilecek. İşte duyurunun tamamı;
''1. Adaylar, sınav sonuçlarını, aşağıda belirtilen linkten, T.C. Kimlik numarası ile sorgulayarak öğrenebileceklerdir.
2. Adaylar sınav sonuçlarına itiraz etmeleri halinde, itirazlarını yazılı olarak sınava alındıkları iş yerlerine bu ilanın son yayım tarihi olan 8 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (08-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında) şahsen yapmak zorundadırlar. Adayların süresi dışında ve/veya sınava girdikleri iş yeri dışında başka bir yere yapacakları itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen zaman dilimi içerisinde usulüne uygun olarak yapılan itiraz başvurularına ilişkin sonuçlar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (internet) sayfasında ilan edilecektir.
3. Sınavı kazanan adaylar ile ilgili olarak işe başlatılma faaliyetleri ismi hizasında gösterilen iş yerlerince yürütülecektir. Adayların işe alım sürecini ilgili iş yerinden takip etmeleri gerekmektedir.
4. Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup sınav sonuçlarının duyurulmasıyla ilgili olarak başkaca bir tebligat yapılmayacaktır.''