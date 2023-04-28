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    • Haberler
    • 28.04.2023 15:51
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    • 28.04.2023 15:51
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    1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil, okullar kapalı mı 2023? 1 Mayıs'ta özel sektöre, memurlara tatil mi? 1 Mayıs devlet daireleri, resmi kurumlar kapalı mı?

    1 Mayıs'ta hangi kurumların kapalı olduğu sorgulanmaya başlandı. Bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Okullar ve işyerleri için iş günü olduğundan dolayı milyonlarca insan 1 Mayıs tatil mi diye merak ediyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil, okullar kapalı mı 2023? 1 Mayıs'ta özel sektöre, memurlara tatil mi? 1 Mayıs devlet daireleri, resmi kurumlar kapalı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil 2023?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için aramalar hız kazandı. Resmi tatil sayılması nedeniyle tatil bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil, okullar kapalı mı 2023? 1 Mayıs'ta özel sektöre, memurlara tatil mi? 1 Mayıs devlet daireleri, resmi kurumlar kapalı mı? İşte merak edilenler!

    1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı, 2023 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

    Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

    1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 3 GÜN TATİL İMKANI

    1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.

    1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?

    Noterler alım satım işlemleri başta olmak üzre birçok resmi işi gerçekleştirmemizde yardımcı oluyor. Noterler 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Noter işlemlerinizi 2 Mayıs'ta yapabilirsiniz.

        1 MAYIS BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

        1 Mayıs Emek ve ayanışma Günü'nde bankalar kapalı olacak. Kamu bankaları gibi özel bankalar da işlemlerini 2 Mayıs'tan itibaren yapacak. Bankamatikler ise aktif olacak.

        1 MAYIS'TA HANGİ İŞYERİ VE KAMU KURUMLARI TATİL?

        1 Mayıs'ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. 1 Mayıs'ta kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncesinde kargo firmanızı aramanız işlerinizi kolaylaştıracaktır. Resmi tatil olduğundan dolayı bankalar da hizmet veremeyecek, EFT işlemleriniz bir gün sonra yapılabilecek.
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        Haberler Haberler 1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil, okullar kapalı mı 2023? 1 Mayıs'ta özel sektöre, memurlara tatil mi? 1 Mayıs devlet daireleri, resmi kurumlar kapalı mı?
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