Yunan'ın korkusu katlanarak büyüyor! Önce TCG Anadolu sonra ANKA-3

TCG Anadolu'nun resmen Ege Denizi'ne gireceğinin haberini alan Yunanistan tarafı ise hemen karalama haberleri yapmaya başladı.

"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA İSE KORKU SALDI"

Yunan basınında çıkan haberler ile ilgili konuşan Müstafi Amiral Doç Dr. Cihat Yaycı, TCG Anadolu'nun KIZILELMA ve Hürjet ile birlikte, çok maksatlı amfibi hücum gemisinden çok daha fazlası olduğuna dikkat çekti.

Anadolu'nun yüzer bir kale, bir üs olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yaycı, geminin dosta güven, düşmana ise korku saldığını söyledi.