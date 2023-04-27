Yunan'ın korkusu katlanarak büyüyor! Önce TCG Anadolu sonra ANKA-3

Düşük radar görünürlüğü ve yüksek hızı ile dikkatleri üzerine çeken ANKA-3, kendini ilk kez pistte gösterdi.
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu mayıs ayında gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
"YUNANİSTAN'A TEHDİT ARTIYOR"
Yunanistan ise Türkiye'deki savunma sanayii atılımlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Yunan basınından Pentapostagma gazetesi, "Yeni Türk ANKA-3 insansız savaş uçağı geliyor. Yunanistan'a tehdit artıyor." diye yazdı.
"TÜRKİYE KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRİYOR"
ANKA-3'ün, bugünlerde yerde taksi testleri yaptığı ifade edilerek şöyle denildi:
Türkiye'nin çok sayıda SİHA ile savunma sanayisindeki kabiliyetlerini geliştirdiği bir gerçek. Bunların arasında TUSAŞ'ın ağırlıklı olarak Türk Hava Kuvvetleri için geliştirdiği insansız hava araçları ailesine ait ANKA-3 de var.
'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görüşü, yüksek hız ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip. ANKA-3, şirketin SİHA ürün ailesinin üçüncü üyesi olacak.