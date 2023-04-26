26 Nisan 2023 Kuruluş Osman 123. bölüm FULL HD, TEK PARÇA, 4K, ATV, Youtube izle! KURULUŞ OSMAN 123. bölüm izle!

Kuruluş Osman 123. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Kuruluş Osman 123. bölümü yer alıyor. 26 Nisan 2023 Çarşamba günü ekranlarda yer alan dizinin yeni bölümünü ATV internet sitesinden de izleyebilirsiniz. İşte Kuruluş Osman 123. bölüm…
ATV KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!
123. BÖLÜMDE NELER OLDU?
BALA HATUN AĞIR YARALI
Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?
TURGUT BEY ESİR ALINDI!
Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir?