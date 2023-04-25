Seçime 18 gün kaldı 7'li ve yandaşlarında umutlar rafa kalktı! Panik havası hakim... "Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun önünde, AK Parti birinci"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçime ağzı şişirme anketlerle umuda kapılan 7'li koalisyonun medya ayağı her gün yeni bir haberle sarsılıyor.





Anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ipi göğüslediğini gören fondaşlar şimdi de 'dip dalga' şokuyla sarsıldı.



Bu durumun en somut örneği CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de kayıtlara geçti.



FONDAŞLARA 'DİP DALGA' ŞOKU: SAHADA FARKLI SONUÇLAR GÖREBİLİRİZ

Yayına konuk alınan Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu, "AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla" ifadelerini kullandı. "Kılıçdaroğlu dip dalgayla geliyor" dedirtmeye çalışan CHP yandaşlar büyük hüsrana uğradı.



Çarkoğlu, "Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz" ifadelerini de kullandı.