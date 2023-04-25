Seçime 18 gün kaldı 7'li ve yandaşlarında umutlar rafa kalktı! Panik havası hakim... "Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun önünde, AK Parti birinci"

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, HDPKK ve bölücü türevlerinin desteklediği 7'li koalisyonun Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI
Öte yandan 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken seçime ağzı şişirme anketlerle umuda kapılan 7'li koalisyonun medya ayağı her gün yeni bir haberle sarsılıyor.
Anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ipi göğüslediğini gören fondaşlar şimdi de 'dip dalga' şokuyla sarsıldı.
Bu durumun en somut örneği CHP yandaşı SÖZCÜ TV'de kayıtlara geçti.
FONDAŞLARA 'DİP DALGA' ŞOKU: SAHADA FARKLI SONUÇLAR GÖREBİLİRİZ
Yayına konuk alınan Siyaset Bilimci Ali Çarkoğlu, "AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor şu an itibarıyla" ifadelerini kullandı. "Kılıçdaroğlu dip dalgayla geliyor" dedirtmeye çalışan CHP yandaşlar büyük hüsrana uğradı.
Çarkoğlu, "Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz" ifadelerini de kullandı.