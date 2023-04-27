Teknofest nerede, nasıl gidilir? 2023 Teknofest kaç gün sürecek? Metro, otobüs, Marmaray, özel araç ile güzergah seçenekleri!

Teknofest'e nasıl gidilir sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 bugün başladı. Peki Teknofest nerede, nasıl gidilir? 2023 Teknofest kaç gün sürecek? İşte Metro, otobüs, Marmaray, özel araç ile güzergah seçenekleri!
TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 27 Nisan'da başladı 1 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.
TEKNOFEST FESTİVALİ NEREDE?
TEKNOFEST 2023, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.
TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR? (METRO, OTOBÜS, MARMARAY, ÖZEL ARAÇ İLE)
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanına gidiş güzergahlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler.
Metro: Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir.M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir.
Özel araç park yerleri: M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy - Şirinevler İspark,
M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent,
Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark,