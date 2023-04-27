Teknofest nerede, nasıl gidilir? 2023 Teknofest kaç gün sürecek? Metro, otobüs, Marmaray, özel araç ile güzergah seçenekleri!

Teknofest'e nasıl gidilir sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 bugün başladı. Peki Teknofest nerede, nasıl gidilir? 2023 Teknofest kaç gün sürecek? İşte Metro, otobüs, Marmaray, özel araç ile güzergah seçenekleri!