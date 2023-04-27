Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.04.2023 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2023 13:22
    ABONE OL

    Teknofest nerede, nasıl gidilir? 2023 Teknofest kaç gün sürecek? Metro, otobüs, Marmaray, özel araç ile güzergah seçenekleri!

    Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 hakkında bir çok soru gündeme geldi. 27 Nisan Perşembe günü itibariyle başlayan festivale gitmek isteyenler 'nasıl gidilir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    Teknofest nerede, nasıl gidilir?

    Teknofest'e nasıl gidilir sorusu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 bugün başladı. Peki Teknofest nerede, nasıl gidilir? 2023 Teknofest kaç gün sürecek? İşte Metro, otobüs, Marmaray, özel araç ile güzergah seçenekleri!

    TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 27 Nisan'da başladı 1 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

    TEKNOFEST FESTİVALİ NEREDE?

    TEKNOFEST 2023, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

    TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR? (METRO, OTOBÜS, MARMARAY, ÖZEL ARAÇ İLE)

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanına gidiş güzergahlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

    Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmaray'ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler.

    Metro: Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir.M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir.

    Özel araç park yerleri: M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy - Şirinevler İspark,

    M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent,

    Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark,

        M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark,

        T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark,

        M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark,

        M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofest'e ulaşabilirsiniz.

        İETT: Yeşilyurt Marmaray Durağı - TEKNOFEST Etkinlik Alanı arasında festival süresince ring seferleri düzenlenecektir. Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak; Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi önem teşkil etmektedir.

        TEKNOFEST GİRİŞİ ÜCRETLİ Mİ?

        TEKNOFEST'e girişler tamamen ücretsizdir. Ancak ziyaretçilerin gitmeden önce internet üzerinden başvuruda bulunarak TEKNOFEST 2023 ziyaretçi kaydı oluşturması gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Katılım
        Haberler Haberler Teknofest nerede, nasıl gidilir? 2023 Teknofest kaç gün sürecek? Metro, otobüs, Marmaray, özel araç ile güzergah seçenekleri!
            loading
            SON DAKİKA