FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin kudurdu! Kanlı darbe çağrısında bulundu

Türkiye seçimlerini yakından takip eden Batı medyası, muhalefetin iktidar hayalleri azladıkça adeta birbirinden rezil analizlerin yayınlandığı bir cepheye dönüştü. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerinden algı operasyonuna kalkan çeteler, FETÖ destekçisi operasyon çocuğu Michael Rubin iğrenç yazısıyla zihniyetlerini deşfirre etti.
7'Lİ KOALİSYONA BEL BAĞLADILAR
Türkiye seçimlerini yakından takip eden uluslararası medya, seçimlerin ardından olacaklara dair analizlere imza atmayı ihmal etmiyor. Sonuçları itibarıyla yalnızca Türkiye için değil, dünya siyaset sahnesinde de ciddi etkileri olacak 14 Mayıs seçimlerine dair senaryolar yabancı analizlerde sık sık paylaşılıyor.
"İstediklerimizi rahatça yaptırırız" yaklaşımıyla sık sık 7'li koalisyonun seçimleri kazanmasına dair umutlarını dile getiren Batı medyasında şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir algı operasyonu başlatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN RAHATSIZLIĞI GÜNDEMDE
7'li koalisyon desteklerine rağmen muhalefetin başarısız vaatlerinin seçmeni ikna edemediğini ve Başkan Erdoğan'a olan desteğin yüksek olduğunu dile getiren Batı medyasında bu kez gündem Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğu iddiaları oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında mide rahatsızlığı geçirmiş, programa önce kısa bir ara verilmiş olsa da gerekli müdahale sonrası devam kararı almıştı. Canlı yayında verdiği sözü tutmak istediğini söyleyen ve yayını iptal etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istemişti.
İSTİRAHATTE BİLE GÖREVE DEVAM EDİYOR
Seçim çalışmaları nedeniyle oldukça yoğun tempo sürdüren Başkan Erdoğan'ın bu sözleri, milyonlarca destek mesajını da beraberinde getirmişti. Gerek sosyal medyada gerekse yabancı kaynaklar tarafından hastalık iddiaları ise resmi kaynaklar tarafından defalarca yalanlandı.