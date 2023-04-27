FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin kudurdu! Kanlı darbe çağrısında bulundu

Rahatsızlığı nedeniyle istirahat kararı alan Başkan Erdoğan, kararına rağmen bugün gerçekleşecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına da video konferans ile katılacağını bildirdi.

BATI MEDYASINDA ALGI OPERASYONU BAŞLADI

Olağanüstü seçim mesaisini yavaşlatan Erdoğan'ın bu kararı ise, spekülasyon çıkarmak için fırsat kollayan kimi kaynaklar için fırsat oldu.

Yıllardır Başkan Erdoğan'ın sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlara imza atan Batı medyası, Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili resmi açıklamaları görmezden gelmeyi tercih ederek ciddi hastalık imalarında bulunmayı ihmal etmiyor.