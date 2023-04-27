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    • Haberler
    • 27.04.2023 13:45
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    • 27.04.2023 13:45
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    FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin kudurdu! Kanlı darbe çağrısında bulundu

    Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, sandıktan umudunu kesen küresel çeteler algı operasyonuna soyundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın sırasında mide rahatsızlığı geçirmesi üzerine; peş peşe yalanlamalara karşın Batı medyasında tezviratın ardı arkası kesilmedi. Son olarak FETÖ destekçisi CIA ve Pentagon'un psikolojik harp eleman Michael Rubin, alçakça bir yazıyı kaleme aldı. Yazısında Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğu öne süren Rubin, seçimlerin ardından kanlı bir darbe yapılması çağrısında bulundu.

    takvim.com.tr
    CIA çocuğu Michael Rubin kudurdu! Darbe çağrısı

    Türkiye seçimlerini yakından takip eden Batı medyası, muhalefetin iktidar hayalleri azladıkça adeta birbirinden rezil analizlerin yayınlandığı bir cepheye dönüştü. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerinden algı operasyonuna kalkan çeteler, FETÖ destekçisi operasyon çocuğu Michael Rubin iğrenç yazısıyla zihniyetlerini deşfirre etti.

    7'Lİ KOALİSYONA BEL BAĞLADILAR
    Türkiye seçimlerini yakından takip eden uluslararası medya, seçimlerin ardından olacaklara dair analizlere imza atmayı ihmal etmiyor. Sonuçları itibarıyla yalnızca Türkiye için değil, dünya siyaset sahnesinde de ciddi etkileri olacak 14 Mayıs seçimlerine dair senaryolar yabancı analizlerde sık sık paylaşılıyor.

    "İstediklerimizi rahatça yaptırırız" yaklaşımıyla sık sık 7'li koalisyonun seçimleri kazanmasına dair umutlarını dile getiren Batı medyasında şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir algı operasyonu başlatıldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN RAHATSIZLIĞI GÜNDEMDE
    7'li koalisyon desteklerine rağmen muhalefetin başarısız vaatlerinin seçmeni ikna edemediğini ve Başkan Erdoğan'a olan desteğin yüksek olduğunu dile getiren Batı medyasında bu kez gündem Başkan Erdoğan'ın ciddi bir hastalığı olduğu iddiaları oldu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında mide rahatsızlığı geçirmiş, programa önce kısa bir ara verilmiş olsa da gerekli müdahale sonrası devam kararı almıştı. Canlı yayında verdiği sözü tutmak istediğini söyleyen ve yayını iptal etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" diyerek vatandaşlardan helallik istemişti.

    İSTİRAHATTE BİLE GÖREVE DEVAM EDİYOR
    Seçim çalışmaları nedeniyle oldukça yoğun tempo sürdüren Başkan Erdoğan'ın bu sözleri, milyonlarca destek mesajını da beraberinde getirmişti. Gerek sosyal medyada gerekse yabancı kaynaklar tarafından hastalık iddiaları ise resmi kaynaklar tarafından defalarca yalanlandı.

        Rahatsızlığı nedeniyle istirahat kararı alan Başkan Erdoğan, kararına rağmen bugün gerçekleşecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışına da video konferans ile katılacağını bildirdi.

        BATI MEDYASINDA ALGI OPERASYONU BAŞLADI
        Olağanüstü seçim mesaisini yavaşlatan Erdoğan'ın bu kararı ise, spekülasyon çıkarmak için fırsat kollayan kimi kaynaklar için fırsat oldu.

        Yıllardır Başkan Erdoğan'ın sağlığı hakkında çeşitli spekülasyonlara imza atan Batı medyası, Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili resmi açıklamaları görmezden gelmeyi tercih ederek ciddi hastalık imalarında bulunmayı ihmal etmiyor.

        Birçok Batılı kaynakta, resmi olarak yalanlanmış açıklamalara rağmen hastalık spekülasyonları haberleri çıkmaya devam ediyor.

        OEPRASYON ÇOCUĞUNDAN SKANDAL İFADELER
        Başkan Erdoğan'ı hedef alan algı operasyonu haberlerinin ardı arkası kesilmezken ABD cephesinde akılalmaz bir yazı yayınlandı.

        Başkan Erdoğan'a olan düşmanlığıyla bilinen, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı FETÖ destekçisi, Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin, skandal ifadelerle dolu bir analize imza attı.

        "Erdoğan Ölürse Kutlama İçin Çok Erken Olacak" başlıklı skandal analizde, adeta tehdit içeren mesaj ve çağrılar yer aldı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK İĞRENÇ SÖZLER
        "Başkan Erdoğan'ın ciddi bir rahatsızlığı var ancak duyurulmuyor" iddiasında bulunan Rubin, adeta kanlı bir darbe çağrısında bulundu. Sözde demokrasi savunuculuğu yapan ABD'nin destek verdiği isim, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin lideri için akılalmaz ifadeler kullandı.

            "Erdoğan ya ölümle ya sürgünle ya hapisle ya da idamla gider" gibi kan dondurucu sözler kullanan Rubin, Türkiye için darbe imasında bulunmayı ihmal etmedi.

            "TÜRKİYE'DE TOPLU TASFİYE YAPIN"
            "Erdoğan ölürse kutlamak için acele etmeyin" diyerek ABD ve AB'ye seslenen isim, "Türkiye'de toplu tasfiye yapın" ifadelerini kullandı.

            "Türkiye'nin son 20 yılını silmek için ilkokullardan üniversitelere, ordudan kamuya her yere müdahale edilmeli" çağrısında bulunan Rubin, "doğru yolda" bir Türkiye için ABD ve AB'nin canla başla çalışması gerektiğini savundu.

            FETÖ'YE VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR
            Nefret ve tehdit dolu ifadeler kullanan Rubin, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş ve FETÖ'ye açıktan destek vermişti.

            Rubin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaleme aldığı analizde bu kanlı kanlı girişimin Türkiye için "iyi bir şey" olduğunu yazmıştı.

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            Haberler Haberler FETÖ destekçisi CIA çocuğu Michael Rubin kudurdu! Kanlı darbe çağrısında bulundu
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