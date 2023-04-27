Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi! Ispanaklı volovan nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

Ispanaklı volovan tarifi, Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının başlamasıyla birlikte internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki ıspanaklı volovan nasıl yapılır?
ISPANAKLI VOLOVAN TARİFİ
MALZEMELER
8 milföy hamuru
1 soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kırmızı biber
500 g ıspanak
10 mantar
TuzKarabiber
Kırmızı pul biber
Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
1 yumurta sarısı
YAPILIŞI
Milföy hamurlarını mutfak tezgahına alın ve yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesin. Yuvarlak hamurlardan 4 tanesini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Diğer 4 yuvarlak hamurdan daha küçük bir kurabiye kalıbıyla yine yuvarlak parçalar kesin. Küçük yuvarlakları tepsideki büyük yuvarlak hamurların üzerine yerleştirin. Milföy hamurlarının üzerlerini, çok kabarmaması için çatalla delin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin.