Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi! Ispanaklı volovan nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

TuzKarabiber Kırmızı pul biber

Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını mutfak tezgahına alın ve yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesin. Yuvarlak hamurlardan 4 tanesini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Diğer 4 yuvarlak hamurdan daha küçük bir kurabiye kalıbıyla yine yuvarlak parçalar kesin. Küçük yuvarlakları tepsideki büyük yuvarlak hamurların üzerine yerleştirin. Milföy hamurlarının üzerlerini, çok kabarmaması için çatalla delin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin.