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    • 27.04.2023 14:02
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    Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi! Ispanaklı volovan nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...

    Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında bugün hazırlanan menü merak ediliyor. Gelinler bugün ıspanaklı volovan yapacak. Peki ıspanaklı volovan nasıl yapılır? İşte ıspanaklı volovan tarifi...

    Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi!

    Ispanaklı volovan tarifi, Gelinim Mutfakta yemek yarışma programının başlamasıyla birlikte internet arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki ıspanaklı volovan nasıl yapılır?

    ISPANAKLI VOLOVAN TARİFİ

    MALZEMELER

    8 milföy hamuru
    1 soğan
    2 diş sarımsak
    2 yemek kaşığı zeytinyağı
    1 kırmızı biber
    500 g ıspanak
    10 mantar

    TuzKarabiber Kırmızı pul biber
    Yarım su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
    1 yumurta sarısı

    YAPILIŞI

    Milföy hamurlarını mutfak tezgahına alın ve yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesin. Yuvarlak hamurlardan 4 tanesini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Diğer 4 yuvarlak hamurdan daha küçük bir kurabiye kalıbıyla yine yuvarlak parçalar kesin. Küçük yuvarlakları tepsideki büyük yuvarlak hamurların üzerine yerleştirin. Milföy hamurlarının üzerlerini, çok kabarmaması için çatalla delin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin.

        Yemeklik doğradığınız soğan ve rendelediğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin. İnce doğradığınız kırmızı biber, ıspanak ve küçük doğradığınız mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın.

        Fırından aldığınız volovanların içini ıspanaklı harç ile doldurun ve rendelenmiş taze kaşar peyniri serpin. Kenarlarına yumurta sarısı sürün. Fırının ısısını 180 dereceye indirin ve volovanları tekrar fırına alın. Kaşar peyniri eriyip kenarları kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp sıcak servis yapın.
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        Haberler Haberler Gelinim Mutfakta ıspanaklı volovan tarifi! Ispanaklı volovan nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılışı...
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