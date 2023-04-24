Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.
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- 24.04.2023 13:41
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- 24.04.2023 13:42
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklaması! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Siyasi şarlatanlar yine sahnede
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.
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