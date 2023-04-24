Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.04.2023 13:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2023 13:42
    ABONE OL

    Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklaması! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Siyasi şarlatanlar yine sahnede

    Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Bakan Çavuşoğlu’ndan Biden’a sert tepki

    Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa kazanamaz
    Haberler Haberler Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklaması! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Siyasi şarlatanlar yine sahnede
        loading
        SON DAKİKA