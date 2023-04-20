Kırıkkale, Hakkari, Kars bayram namazı saat kaçta 2023? Kırıkkale, Hakkari, Kars Ramazan Bayramı namaz vakitleri! Diyanet paylaştı!

Müslüman alemi tarafından beklenen Ramazan Bayramı geldi çattı. Bu noktada vatandaşlar bayram namazı saatleriyle ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Peki, Kırıkkale, Hakkari, Kars bayram namazı saat kaçta 2023? İşte detaylar...
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.
Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08,