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    • 20.04.2023 12:28
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    • 20.04.2023 12:30
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    Kırıkkale, Hakkari, Kars bayram namazı saat kaçta 2023? Kırıkkale, Hakkari, Kars Ramazan Bayramı namaz vakitleri! Diyanet paylaştı!

    2023 Ramazan Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 2 rekat olarak kılınan "Bayram namazı" için saat bilgisi netleşti. Peki, Kırıkkale, Hakkari, Kars bayram namazı saat kaçta 2023? İşte detaylar...

    Kırıkkale, Hakkari, Kars bayram namazı saat kaçta?

    Müslüman alemi tarafından beklenen Ramazan Bayramı geldi çattı. Bu noktada vatandaşlar bayram namazı saatleriyle ilgili araştırmalara şimdiden başladı. Peki, Kırıkkale, Hakkari, Kars bayram namazı saat kaçta 2023? İşte detaylar...

    BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

    Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08,

        Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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        Haberler Haberler Kırıkkale, Hakkari, Kars bayram namazı saat kaçta 2023? Kırıkkale, Hakkari, Kars Ramazan Bayramı namaz vakitleri! Diyanet paylaştı!
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