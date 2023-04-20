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    • 20.04.2023 11:42
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    • 20.04.2023 11:42
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    Amasya, Siirt, Bolu bayram namazı saat kaçta 2023? Diyanet Amasya, Siirt, Bolu Ramazan Bayramı namaz vakitleri!

    Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Amasya, Siirt, Bolu'da yaşayan vatandaşlar bayram namazı için açıklamaları takip ediyor. Peki, Amasya, Siirt, Bolu bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Amasya, Siirt, Bolu bayram namazı saat kaçta 2023?

    21 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı namazı kılınacak ve tüm Müslümanlar camilere gidecek. Diyanet'in Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıklamasının ardından vatandaşlar daha da meraklandı ve kendi illerindeki saati araştırmaya başladı. Peki, Amasya, Siirt, Bolu bayram namazı saat kaçta 2023? İşte merak edilenler!

    İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ!

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

    Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53,

    Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03,

        Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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        Haberler Haberler Amasya, Siirt, Bolu bayram namazı saat kaçta 2023? Diyanet Amasya, Siirt, Bolu Ramazan Bayramı namaz vakitleri!
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