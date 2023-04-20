Amasya, Siirt, Bolu bayram namazı saat kaçta 2023? Diyanet Amasya, Siirt, Bolu Ramazan Bayramı namaz vakitleri!

21 Nisan Cuma günü Ramazan Bayramı namazı kılınacak ve tüm Müslümanlar camilere gidecek. Diyanet'in Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıklamasının ardından vatandaşlar daha da meraklandı ve kendi illerindeki saati araştırmaya başladı. Peki, Amasya, Siirt, Bolu bayram namazı saat kaçta 2023? İşte merak edilenler!