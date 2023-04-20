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    • Yaşam
    • 20.04.2023 15:13
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    • 20.04.2023 15:18
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    Burdur, Karaman, Karabük BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! 21 Nisan 2023 Diyanet Burdur, Karaman, Karabük bayram namazı saat kaçta?

    İl il bayram namazı vakitleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Özellikle Burdur, Karaman, Karabük illeri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden milyonlarca kişinin merak ettiği bayram namazı saatleri bilgisini paylaştı. İşte il il bayram namazı vakitleri...

    takvim.com.tr
    Burdur, Karaman, Karabük bayram namazı saatleri!

    İl il bayram namazı vakitleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı sabahında bayram namazı kılınıyor. 2023 yılının Ramazan Bayramı bayram namazı saatleri Diyanet tarafından açıklandı.

    BURDUR, KARAMAN, KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    Burdur: 06.47

    Karaman: 06.36

    Karabük: 06.34

    İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31

        Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30

        Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
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        Haberler Yaşam Burdur, Karaman, Karabük BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! 21 Nisan 2023 Diyanet Burdur, Karaman, Karabük bayram namazı saat kaçta?
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