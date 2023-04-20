İl il bayram namazı vakitleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı sabahında bayram namazı kılınıyor. 2023 yılının Ramazan Bayramı bayram namazı saatleri Diyanet tarafından açıklandı.
İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31