21 Nisan 2023 Diyanet.gov.tr illere göre bayram namaz saatleri listesi! 🕌81 İL RAMAZAN BAYRAMI İL İL NAMAZ SAATLERİ! Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya...
Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm illerin bayram namazı saatleri belli oldu. Sabah saatlerinde bayram namazı eda etmek için camilere gidecek olan milyonlarca vatandaş bu kapsamda "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Nisan 2023 Cuma Diyanet Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri...
20.04.2023 10:38 - Son Güncelleme: 20.04.2023 10:50
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı namazı saatleri açıklandı. Sabah bayram namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar namaz saatini öğrenmek istiyor. İslam alemi, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Ramazan Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyor. İşte 2023 Diyanet Kurban Bayramı il il namaz vakitleri...
BAYRAM NAMAZI SAATLERİ DİYANET TARAFINDAN PAYLAŞILDI!
Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu yanıt buldu.
İl il farklılık gösteren 2023 Ramazan Bayramı namazı 21 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde eda edilecek.