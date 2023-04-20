21 Nisan 2023 Diyanet.gov.tr illere göre bayram namaz saatleri listesi! 🕌81 İL RAMAZAN BAYRAMI İL İL NAMAZ SAATLERİ! Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı namazı saatleri açıklandı. Sabah bayram namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar namaz saatini öğrenmek istiyor. İslam alemi, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Ramazan Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyor. İşte 2023 Diyanet Kurban Bayramı il il namaz vakitleri...