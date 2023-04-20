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    • 20.04.2023 10:51
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    • 20.04.2023 10:51
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    Niğde, Bitlis, Rize Ramazan bayram namazı saatleri 2023! Niğde, Bitlis, Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet namaz vakitleri...

    Ramazan bayram namazı saati Niğde, Bitlis, Rize'de yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı tüm heyecanı ve coşkusuyla 21 Nisan'dan itibaren idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar bayram namazlarını araştırmaya başladı. Diyanet tarafından açıklanan bayram namazı saatleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Niğde, Bitlis, Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr

    Bayram namazı için vatandaşlar saatlerini araştırıyor. Niğde, Bitlis, Rize'de yaşayan vatandaşlar da 'bayram namazı saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    Niğde, Bitlis, Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

    Bitlis: 05.59

    Rize: 06.03

    Niğde: 06.29

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

        Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

        "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25,

        Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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        Haberler Haberler Niğde, Bitlis, Rize Ramazan bayram namazı saatleri 2023! Niğde, Bitlis, Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet namaz vakitleri...
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