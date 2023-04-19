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    • 19.04.2023 16:20
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    • 19.04.2023 16:20
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    Adıyaman, Sivas, Batman BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Adıyaman, Sivas, Batman bayram namazı saat kaçta?

    İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, Diyanet Trabzon, Ordu, Giresun bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Adıyaman, Sivas, Batman bayram namazı vakti!

    Adıyaman, Sivas, Batman bayram namazı saat kaçta?

    Müslümanlar Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi perşembe günü idrak edilecek ve ardından bayram başlayacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Adıyaman, Sivas, Batman bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar!

    ADIYAMAN, SİVAS, BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

    Adıyaman: 06.15
    Sivas: 06.18
    Batman: 06.03

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

    Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

        "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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        Haberler Haberler Adıyaman, Sivas, Batman BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Adıyaman, Sivas, Batman bayram namazı saat kaçta?
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