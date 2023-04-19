Adıyaman, Sivas, Batman BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Adıyaman, Sivas, Batman bayram namazı saat kaçta?

Müslümanlar Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi perşembe günü idrak edilecek ve ardından bayram başlayacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Adıyaman, Sivas, Batman bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar!