CHP'li Özgür Özel'den vize palavrası!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 7'li koalisyonun iktidara geldiğinde AB'de vizesiz seyahat için Terörle Mücadele Yasası'nı değiştireceğini itiraf etti. Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi CHP'nin sözcüsü gibi hareket eden Habertürk'e çıkan Özel bu itirafını perdelemek için akılalmaz yalanlar söyledi. Özel, "Sen bunu bir gazetecinin gencin tweetini sildirmek için kullanamazsın." diyerek gözaltına alınan terör suçlularını masumlaştırdı. Ancak Özel'in söylediği sözlerin gerçeği yansıtmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Özel'in insan hakları yalanıyla perdelemeye çalıştığı Terörle Mücadele Yasası'nda talep edilen değişikliğin FETÖ ve PKK üyelerinin cezaevinden çıkartılmasına yönelik olduğu belirlendi.