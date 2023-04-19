Ramazan Bayramı'na az bir süre kala bayramın habercisi Arefe günü hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Oruç Ramazan ayı boyunca tutulur ve bayramın gelmesiyle son bulur. Bu noktada 'Arefe Günü oruç tutulur mu?' sorusu kafalarda soru işareti oluşturmaktadır. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyorç Peki 20 Nisan 2023 Perşembe günü Arefe'de oruç tutmak farz mı? İşte yanıtı...
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği yanıt şöyledir;
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.