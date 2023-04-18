Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala öncesinde idrak edilecek olan arefe günü için geri sayım sürüyor. Bu mübarek günde yapılacak ibadetler ise arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2023 Arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir? İşte detaylar!
AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ
Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.
1. İhlâs Suresi
2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.
3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.
4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.
Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:
"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."
AREFE GÜNÜ DUASI
Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.
Duâ şudur:
* "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."