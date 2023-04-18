Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2023 Arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

AREFE GÜNÜ TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Arefe günü tesbi namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı ve ardından tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de faydalıdır. Mahsus namaz da Arefe gününde yapılacak ibadetler arasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilir.