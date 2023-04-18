Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.04.2023 15:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2023 15:31
    ABONE OL

    Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2023 Arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

    İslam alemi mübarek Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşıyor. 20 Perşembe günü Ramazan ayının son günü idrak edilecek. Bu mübarek günde çekilecek tesbih ve zikirler merak konusu oluyor. Peki, Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2023 Arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir? İşte dini bilgiler!

    Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

    Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala öncesinde idrak edilecek olan arefe günü için geri sayım sürüyor. Bu mübarek günde yapılacak ibadetler ise arama motorları üzerinden araştırılıyor. Peki, Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2023 Arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir? İşte detaylar!

    AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

    Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

    1. İhlâs Suresi

    2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

    3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

    4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

    Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:

    "Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

    AREFE GÜNÜ DUASI

    Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

    Duâ şudur:

    * "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

        AREFE GÜNÜ TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

        Arefe günü tesbi namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı ve ardından tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de faydalıdır. Mahsus namaz da Arefe gününde yapılacak ibadetler arasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Namazın ardından "Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım." şeklinde dua edilmesi önerilir.

        AREFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?

        Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Yaşam Arefe Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? 2023 Arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
            loading
            SON DAKİKA