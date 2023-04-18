Tatilciye Google'e tuzağı: Dolandırıcılar bayramı zehir ediyor

GİRİŞTE ÖDEME SORUNU!

Hangi otel ya da turizm tesisi ödemeyi girişte alıyor ya da böyle kaç yer var, söylesinler de bilelim!

Ödemeyi gelince otelde yapmayı teklif ettiğinizde kabul edilme olasılığı çok düşük.

Otel sahibi de haklı! Ya gelmezseniz, odasını size niye bağlasın!

Bu yüzden kaparo alınıyor, o da bir haftalık tatilin, iki-üç günlük ücreti oluyor.