Tatilciye Google'e tuzağı: Dolandırıcılar bayramı zehir ediyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala dolandırıcıların hedefinde tatil siteleri var. Dolandırıcılar, otellerin logolarını ve isimleri birebir kopyalanarak sahte internet sayfaları oluşturuluyor. Bununla yetinmeyen sahtekarlar, Google'da arama yapan kullanıcılara ulaşmak adına reklam vererek en çok ziyaret edilen siteler arasına sızıyor.
E-POSTA GÖNDERİYORLAR
Sabah gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, dolandırılığa ilişkin çarpıcı detayları köşesine taşıdı. Tezel, sahte sitelerle kullanıcıları tuzağına düşüren dolandırıcılar, bununla yetinmeyerek, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunduğunu yazdı.
İşte Tezel'in yazısında önemli bölümler:
Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları dolandırıcılığa karşı uyardı.
Bu uyarı her bayram tatili öncesi yapılıyor ama sorun uyarı ile çözülmeyecek kadar büyük.
Eskiden sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanıyordu.
Şimdi üç-dört yıldızlı otel ve turizm tesislerinin bile siteleri kopyalanıyor.
Kopyalamakla kalmıyorlar, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunarak da dolandırıyorlar.