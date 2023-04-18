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    • Haberler
    • 18.04.2023 10:18
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    • 18.04.2023 10:30
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    Tatilciye Google'e tuzağı: Dolandırıcılar bayramı zehir ediyor

    Bayram tatili için internet sitelerini gezen vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Google'da rezervasyon için en uygun fiyatı arayan kullanıcılar, ünlü otel zincirlerinin sitelerini birebir kopyalayan sahtekarların hedefinde. Siteleri kopyalamakla kalmayan internet fareleri, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunmaya başladılar. Dolandırıcıların en sık tercih ettiği yöntem ise Google'a reklam vererek aramalarda üst sıraya çıkmak. Dünyaca ünlü arama motoru bu noktada, henüz bir önlem almamış durumda.

    takvim.com.tr
    Tatilciye Google’e tuzağı

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala dolandırıcıların hedefinde tatil siteleri var. Dolandırıcılar, otellerin logolarını ve isimleri birebir kopyalanarak sahte internet sayfaları oluşturuluyor. Bununla yetinmeyen sahtekarlar, Google'da arama yapan kullanıcılara ulaşmak adına reklam vererek en çok ziyaret edilen siteler arasına sızıyor.

    E-POSTA GÖNDERİYORLAR
    Sabah gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, dolandırılığa ilişkin çarpıcı detayları köşesine taşıdı. Tezel, sahte sitelerle kullanıcıları tuzağına düşüren dolandırıcılar, bununla yetinmeyerek, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunduğunu yazdı.

    İşte Tezel'in yazısında önemli bölümler:
    Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapanları dolandırıcılığa karşı uyardı.

    Bu uyarı her bayram tatili öncesi yapılıyor ama sorun uyarı ile çözülmeyecek kadar büyük.

    Eskiden sıkça tercih edilen otel ve turizm tesislerinin internet siteleri kopyalanıyordu.

    Şimdi üç-dört yıldızlı otel ve turizm tesislerinin bile siteleri kopyalanıyor.

    Kopyalamakla kalmıyorlar, insanlara e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tatil teklifleri sunarak da dolandırıyorlar.

        GOOGLE'A REKLAM VERİYORLAR
        Dolandırıcıların en sık tercih ettiği yöntem ise Google'a reklam vererek aramalarda üst sıraya çıkmak.

        Bir diğer yöntem de sosyal medya reklamları. Çok popüler oteller bile aramalarda sahte sitelerden sonra çıkıyor artık!

        Otellere ilişkin yıldız bilgilerinde de sahtekârlık yapılıyor.

        Müşteri yorumlarının da çoğu sahte!

        Turizm işletmecileri derneklerinin yöneticileri ödemeyi internet üzerinden değil, otele gidince yapın diye öneride bulunuyor.

        Şaka gibi!

        GİRİŞTE ÖDEME SORUNU!
        Hangi otel ya da turizm tesisi ödemeyi girişte alıyor ya da böyle kaç yer var, söylesinler de bilelim!

        Ödemeyi gelince otelde yapmayı teklif ettiğinizde kabul edilme olasılığı çok düşük.

        Otel sahibi de haklı! Ya gelmezseniz, odasını size niye bağlasın!

        Bu yüzden kaparo alınıyor, o da bir haftalık tatilin, iki-üç günlük ücreti oluyor.

            Ancak sadece kaparo dolandırıcılığı yapanlar da çok.

            Cazip teklifle gel gel yapılıp, kaparonuzu alıyorlar.

            Otele gittiğinizde dolandırıldığınızı öğreniyorsunuz ve perişan oluyorsunuz! Çünkü tatilin yoğun olduğu dönemde kalacak yer bulamıyorsunuz.

            Bir yere ödeme yapmadan önce seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, kaç yıldız sahibi olduğunu mutlaka 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayın.

            GOOGLE'IN PAYI BÜYÜK
            Bu sorunda dolandırıcılara çözüm bulamayan, reklam veren her dolandırıcıya kapılarını açan Google'ın da payı büyük.

            Şirket yapay zekasıyla övünüyor ama bir türlü sahte ve spam siteler sorununu çözemiyor.

            Normal 'Bayram ne zaman?', 'Okullar ne zaman kapanacak?' gibi basit aramalarda bile alakasız, saçma sapan sitelere yönlendiriliyorsunuz.

            Artık Google basit bir arama yapmak bile çileye dönüşüyor!
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