TOKİ İSTANBUL turkiye.gov.tr kura sonucu sorgulama ekranı! e-Devlet TALEP TOPLAMA PROJELERİ hak sahipliği kura sonucu sorgulama!

TOKİ sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipliği sorgulama ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte TOKİ hak sahipliği kura sonucu sorgulama ekranı!
TALEP TOPLAMA PROJELERİ İÇİN HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI!
Bu hizmeti kullanarak, talep toplama projelerinde hak sahiplerini belirlemek için TOKİ tarafından çekilen ve sizin katıldığınız kuraların sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ
TOKİ İstanbul 2+1 evlerin fiyatı 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişecek. 3+1'ler ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahiplerine 240 ay vade imkanı sunulacak.