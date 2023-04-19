Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.04.2023 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2023 09:20
    ABONE OL

    TOKİ İSTANBUL turkiye.gov.tr kura sonucu sorgulama ekranı! e-Devlet TALEP TOPLAMA PROJELERİ hak sahipliği kura sonucu sorgulama!

    TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi tamamlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TOKİ hak sahipliği kura sonucu sorgulama ekranı!

    TOKİ sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipliği sorgulama ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte TOKİ hak sahipliği kura sonucu sorgulama ekranı!

    TALEP TOPLAMA PROJELERİ İÇİN HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI!

    Bu hizmeti kullanarak, talep toplama projelerinde hak sahiplerini belirlemek için TOKİ tarafından çekilen ve sizin katıldığınız kuraların sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

    TOKİ HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL TOKİ ÖDEMELERİ

    TOKİ İstanbul 2+1 evlerin fiyatı 608 bin lira ile 770 bin lira arasında değişecek. 3+1'ler ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahiplerine 240 ay vade imkanı sunulacak.

        TOKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

        TOKİ kura çekimi bittikten sonra kazanan vatandaşlar açıklanacak. Projeler belli olduktan ve temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Konutlar hak sahiplerine %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. TOKİ sosyal konut projelerinin belirlenmesinin ardından binaların temelinin atılmasından sonra sözleşme imzalanarak ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

        TOKİ SÖZLEŞME İMZALAMA ŞARTLARI NELER?

        TOKİ başvurusunda istenen şartlara ait belgeler sözleşme anında da istenecek. 1 yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğine ait belge, Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

        Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi" Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren belgeyi sözleşme zamanında getirmelidir, Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler kura çekimi sonucunda ev almaya kazanan kişiler tarafına bilgilendirme yapılacaktır.

        .
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL turkiye.gov.tr kura sonucu sorgulama ekranı! e-Devlet TALEP TOPLAMA PROJELERİ hak sahipliği kura sonucu sorgulama!
            loading
            SON DAKİKA