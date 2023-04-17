Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Müslümanlar bol bol dua edecek, Kur'an okuyacak ve namazlar kılacak. Şimdi vatandaşlar merakla internette Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kadir gecesi ibadetleri neler? Diyanet'e göre Kadir gecesinde ne yapılır, nasıl dua edilir? Bin aydan daha hayırlı gecede neler yapılmalı? İşte detaylar...
Kadir gecesinin önemi
🔸 İslam dünyası için Kadir gecesi "bin aydan daha hayırlı gece" şeklinde müjdelendiği için oldukça önemli görülmüştür.
🔸 Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Yaygın rivayetlerin değerlendirmesiyle Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği ifade edilir.
🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir hadisinde, "Siz Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.
Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216
Kadir gecesi ibadetleri neler?
🔸 Kadir gecesi, semanın kapılarının açıldığı dua ve tövbelerin çokça kabul edildiği mübarek bir gece olarak tanımlanır.
🔸 Bu geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, istiğfar ve dua ederek değerlendirmek gerektiği belirtilir.
🔸 Peygamber Efendimiz (sav) mübarek Kadir gecesi için şöyle buyurmuştur:
"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".
Buhârî, Kadir, 1