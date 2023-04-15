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    • Haberler
    • 15.04.2023 15:32
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    • 15.04.2023 15:47
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    CHP'de Sadullah Ergin krizinde sular durulmuyor! Naki Kaftancıoğlu'ndan sert sözler: Avucunu yalarsın!

    CHP'de ortak liste krizinde sular durulmuyor. DEVA ve Gelecek Partisi adaylarının tabanda oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle, sert açıklamalar birbiri ardında geliyor. DEVA Partisi adayını savunmaya geçerken, başında Yaşar Okuyan'ın bulunduğu bir grup oy CHP'ye oy vermeyeceğini açıkladı. Son olarak, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu, Ergin'e, "Sen benim oyumla meclise girecek misin? Avucunu yalarsın!" sözleriye tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    CHP’de Sadullah Ergin krizi: Avucunu yalarsın

    CHP, DEVA-Gelecek-Saadet ve DP adaylarını kendi listesinden gösterdi. CHP'nin ittifak ortaklarına ayırdığı yerler partiyi krize sürüklerken, en büyük kaos ise Sadullah Ergin isminde yaşandı. CHP, DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin'i, Çankaya'dan aday gösterince ortalık fena karıştı. Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden sert bir tepki geldi.

    ÇANKAYA ADAYI İSYANA NEDEN OLDU
    CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve DP adaylarını kendi listesinden gösterdi. CHP'nin ittifak ortaklarına ayırdığı yerler partiyi krize sürüklerken, en büyük kaos ise Sadullah Ergin isminde yaşandı. CHP, DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin'i, Çankaya'dan aday gösterince ortalık karıştı, partililer isyan etti.

    SADULLAH ERGİN, CHP'Yİ KARIŞTIRDI
    CHP Ankara 1.Bölge 4.Sıra Milletvekili adayı Ergenekon ve Balyoz davaları sırasındaki açıklamaları ve tavırları ile tepki çeken eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in, Çankaya'dan seçilmesi garanti bir noktadan aday gösterilmesi CHP'lileri çileden çıkarttı.

    KILIÇDAROĞLU, ERGİN'E SAHİP ÇIKTI
    Partideki kriz sonrası tavrı merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' der gibi bir açıklama yaparak Ergin'e sahip çıktı.

    CHP Genel Başkanı, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak" dedi.

    "AVUCUNU YALARSIN"
    Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine CHP'lilerden sert tepkiler sürerken bir tepki de CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'dan geldi.

    Kaftancıoğlu, "Sen adalet bakanı olarak adaletsizliğin temsilcisiydin. Sen şiddet ve dolandırıcılık suçlarından mahkum olanları dışarıda gezdiren siyasi suçluları içeri tıkan yasaların yazarıydın.

    Sen olmaz olası Hakim ve Savcılar Kuruluna cemaat ve parti yandaşlarıyla aday çıkarandın. Sen bakanlıktaki kadrolaşmanın en keskin militanıydın. Sen mecliste konuşanların en terbiyesizlerindendin. Sen Sadullah Ergin!

    Sen benim oyumla meclise girecek misin? Ben yetmez ama evetçilerle bile yolumu, yüzümü, sesimi ayırmışım. Sen Sadullah Ergin, ben Ali Naki Kaftancıoğlu! Avucunu yalarsın!" dedi.

        "O GÜNLERİN HESABINI VERSİN"
        CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, katıldığı bir yayında Sadullah Ergin ismi ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bulut, DEVA Partisi ile CHP'yi karşı karşıya getirecek ifadeler kullandı.

        Bulut, "Sadullah Bey de Meclis'e gelirse, o günlerin hesabını versin. Belki de hesap sorma anlamında bir fırsat olacak. Biraz da böyle bakmak lazım. Kürsüye çıktığında birisi soracaktır, 'Kardeşim, siz ne yaptınız? O dönemi anlatın diyecektir.' Belki de suç ortaklarını anlatacaktır." ifadelerini kullandı.

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