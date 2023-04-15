CHP'de Sadullah Ergin krizinde sular durulmuyor! Naki Kaftancıoğlu'ndan sert sözler: Avucunu yalarsın!

CHP, DEVA-Gelecek-Saadet ve DP adaylarını kendi listesinden gösterdi. CHP'nin ittifak ortaklarına ayırdığı yerler partiyi krize sürüklerken, en büyük kaos ise Sadullah Ergin isminde yaşandı. CHP, DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin'i, Çankaya'dan aday gösterince ortalık fena karıştı. Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden sert bir tepki geldi.

ÇANKAYA ADAYI İSYANA NEDEN OLDU

CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve DP adaylarını kendi listesinden gösterdi. CHP'nin ittifak ortaklarına ayırdığı yerler partiyi krize sürüklerken, en büyük kaos ise Sadullah Ergin isminde yaşandı. CHP, DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin'i, Çankaya'dan aday gösterince ortalık karıştı, partililer isyan etti.

SADULLAH ERGİN, CHP'Yİ KARIŞTIRDI

CHP Ankara 1.Bölge 4.Sıra Milletvekili adayı Ergenekon ve Balyoz davaları sırasındaki açıklamaları ve tavırları ile tepki çeken eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in, Çankaya'dan seçilmesi garanti bir noktadan aday gösterilmesi CHP'lileri çileden çıkarttı.