Galatasaray - Kayserispor MAÇ SONUCU! GS - Kayserispor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan başladı. Lider Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılar rakip ağlara tam yarım düzine gol bıraktı ve 6-0'lık skorla 3 puanı aldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Icardi (3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo'dan geldi.
Kayserispor'da Hosseini ilk yarının son dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.
Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo yedeğe çekildi.