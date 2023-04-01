Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki alçak saldırıya tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da faaliyetlerine devam ediyor.
"FELAKETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar, dün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi.
Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı'nda kurulan çadır kente giden Akar, MÜSİAD Konya'nın düzenlediği "Yayladağı Sınır Kapısı İftar Programı"na katıldı, depremzedelerle birlikte orucunu açtı.
İftar sonrası konuşan Akar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirtti.