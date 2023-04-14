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    • Haberler
    • 14.04.2023 09:47
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    • 14.04.2023 09:53
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    İMECE uydusu fırlatılışı ertelendi mi son dakika? İMECE uydusu uzaya fırlatılışı iptal mi edildi, neden? İMECE ne işe yarar?

    Son dakika haberine göre İMECE uydusu fırlatılışı ertelendi. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen milli yer gözlem uydusunun fırlatılışı daha önce de 2 kez ertelenmişti. Peki İMECE uydusu ne zaman, saat kaçta uzaya fırlatılacak? İMECE uydusu uzaya fırlatılışı iptal mi edildi, neden? Gözlem uydusu İMECE ne işe yarar? İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları...

    İMECE uydusu fırlatılışı ertelendi mi son dakika?

    İMECE uydusu hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren arttı. 14 Nisan 2023 tarihinde fırlatılması planlanan İMECE uydusunun fırlatılışı 3. kez ertelendi. Peki İMECE uydusu fırlatılışı neden ertelendi? İMECE uydusu ne zaman, saat kaçta uzaya fırlatılacak?

    İMECE UYDUSU FIRLATILIŞI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

    Son dakika... İMECE uydusunun fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle 3. kez ertelendi.

    İMECE UYDUSU NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?

    Yeni tarih henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    İMECE UYDUSU NE İŞE YARAR?

    Doğal afet, tarım ve askeri amaçlarla kullanılacak.

    Uzaydan dünyanın fotoğrafını çekecek.

    Metre altı çözünürlükte görüntü alacak.

    TSK'NIN UZAYDAKİ GÖZÜ OLACAK

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İmece'nin metre altı çözünürlüğe sahip bir uydu olduğunu, TSK'nın uzaydaki gözü olacağını söyledi.

    Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

    "PROJEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİM"

    ''Çok önemli ve stratejik bir proje. İlk bakan olduğum andan itibaren bu projeyi takip ettim. Türkiye'nin bir uzay test ve entegrasyon merkezi var. Arkadaşlarımızı gece vakitleri ziyaret ettim, baklava götürdüm, arkadaşlarımız büyük gayret gösterdiler. Metre altı çözünürlüğe sahip ilk uyduyu yörüngesine fırlatmış olacağız.

        "YERLİ VE MİLLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK"

        Türkiye baktığınızda aslında uydular anlamında uydu işletmecisi ülke. Baktığımızda bunun bir adım öteye gitmesi gerektiğini biliyoruz. Onun için gözlem uydularına yatırım yapmaya başladık. Yine kendi gözlem uydularımızı ürettik. Bunların bir kısmı hala faaliyetteler. Kendi uzay sanayimize sahip olmamız için İMECE projemizi başlattık. Metre altı çözünürlüğe sahip gözlem uydusunu geliştirdik ürettik. İçindeki ekipmanları da yerli ve milli olarak gerçekleştirdik. Elektrooptik kamera, itki motoru gibi çok yüksek teknolojili ürünleri kendi kabiliyetlerimizle geliştirdik, uyduya yerleştirdik. Geliştirdiğimiz teknolojilerin uzayda çalıştığını göreceğiz. Uzay endüstrisinde Türkiye'nin bir oyuncu olduğunu gösterecek. İçindeki elektrooptik kamerayı Pakistan'a ihraç ettik, sattık.

        Adı neden İmece, kabiliyetleri bir araya getirdiği için. İnşallah 9:48'te yörüngesine giderken izleyeceğiz.

        "SAVUNMA VE FARKLI ALANLARDA İHTİYACIMIZ OLAN GÖRÜNTÜLERİ VERECEK"

        9:48'te hava muhalefeti olmazsa SpaceX tarafından uydumuz yörüngesine doğru harekete geçecek. 2 saat 40 dakikada 680 kilometre irtifada uzaya bırakılacak. 10 dakika sonrasında ilk sinyalleri almayı umuyoruz. Bu da uydunun salimen yörüngesine bırakıldığını gösterecek. 2 hafta sonra ilk görüntüleri çekmeye başlayacak. Bütün teknolojilerin uzayda çalıştığını ispat etmiş olacağız. Türkiye yeni nesil yer istasyonu da geliştirdi. Buradaki çanağı da Türkiye'deki tedarikçi firma üretti. Uydu, milli savunma başta olmak üzere farklı alanlarda ihtiyacımız olan görüntüleri bu uydu ile elde etmiş olacağız.

        "GÖZLEM YAPABİLECEĞİZ"

        Bu uyduyla birlikte dünyanın herhangi bir noktasının fotoğrafını çekebileceğiz, gözlem yapabileceğiz. Savunma, afet, tarım, çevre ve şehircilik alanında kazanım getirmiş olacak. Ülkemizin savunması açısından önemli bir kabiliyet. İmece uydumuz ordumuzun uzaydaki gözü olacak. Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü konuma taşımış olacak. Yerli ve milli uydumuz inşallah Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun.

        5 YIL GÖREV YAPACAK

        680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca; hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.''

        KÜP UYDULAR DA UZAYA FIRLATILACAK

        İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatılacak.

        METREALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA

        Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik Uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

            İMECE İLE GELİŞTİRİLDİ

            İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp, üretildi. İMECE Projesi çerçevesinde uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE Uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.

            İHRACAT POTANSİYELİ

            İMECE Projesinden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak. Bu proje ile sahip olunan kritik UZAY teknolojilerinin yanı sıra bu alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje çerçevesinde üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

            ŞUBAT'TA ABD'YE UÇTU

            Haziran 2022 tarihinden itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE Uydusu, Şubat ayında fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
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            Emlak Konut
            Haberler Haberler İMECE uydusu fırlatılışı ertelendi mi son dakika? İMECE uydusu uzaya fırlatılışı iptal mi edildi, neden? İMECE ne işe yarar?
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