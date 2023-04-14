İMECE uydusu fırlatılışı ertelendi mi son dakika? İMECE uydusu uzaya fırlatılışı iptal mi edildi, neden? İMECE ne işe yarar?

İMECE uydusu hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren arttı. 14 Nisan 2023 tarihinde fırlatılması planlanan İMECE uydusunun fırlatılışı 3. kez ertelendi. Peki İMECE uydusu fırlatılışı neden ertelendi? İMECE uydusu ne zaman, saat kaçta uzaya fırlatılacak?
İMECE UYDUSU FIRLATILIŞI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?
Son dakika... İMECE uydusunun fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle 3. kez ertelendi.
İMECE UYDUSU NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?
Yeni tarih henüz duyurulmadı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
İMECE UYDUSU NE İŞE YARAR?
Doğal afet, tarım ve askeri amaçlarla kullanılacak.
Uzaydan dünyanın fotoğrafını çekecek.
Metre altı çözünürlükte görüntü alacak.
TSK'NIN UZAYDAKİ GÖZÜ OLACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İmece'nin metre altı çözünürlüğe sahip bir uydu olduğunu, TSK'nın uzaydaki gözü olacağını söyledi.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
"PROJEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİM"
''Çok önemli ve stratejik bir proje. İlk bakan olduğum andan itibaren bu projeyi takip ettim. Türkiye'nin bir uzay test ve entegrasyon merkezi var. Arkadaşlarımızı gece vakitleri ziyaret ettim, baklava götürdüm, arkadaşlarımız büyük gayret gösterdiler. Metre altı çözünürlüğe sahip ilk uyduyu yörüngesine fırlatmış olacağız.