İMECE uydusu fırlatılışı ertelendi mi son dakika? İMECE uydusu uzaya fırlatılışı iptal mi edildi, neden? İMECE ne işe yarar?

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye baktığınızda aslında uydular anlamında uydu işletmecisi ülke. Baktığımızda bunun bir adım öteye gitmesi gerektiğini biliyoruz. Onun için gözlem uydularına yatırım yapmaya başladık. Yine kendi gözlem uydularımızı ürettik. Bunların bir kısmı hala faaliyetteler. Kendi uzay sanayimize sahip olmamız için İMECE projemizi başlattık. Metre altı çözünürlüğe sahip gözlem uydusunu geliştirdik ürettik. İçindeki ekipmanları da yerli ve milli olarak gerçekleştirdik. Elektrooptik kamera, itki motoru gibi çok yüksek teknolojili ürünleri kendi kabiliyetlerimizle geliştirdik, uyduya yerleştirdik. Geliştirdiğimiz teknolojilerin uzayda çalıştığını göreceğiz. Uzay endüstrisinde Türkiye'nin bir oyuncu olduğunu gösterecek. İçindeki elektrooptik kamerayı Pakistan'a ihraç ettik, sattık.

Adı neden İmece, kabiliyetleri bir araya getirdiği için. İnşallah 9:48'te yörüngesine giderken izleyeceğiz.