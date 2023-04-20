Ramazan ayının oruçları tutulmaya devam edilirken bir yandan da bayram için hazırlıklar yapılıyor. İslam aleminde 11 Ayın Sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının sonuna yaklaşıldı. Peki Ramazan ne zaman bitiyor? Son gün oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BİTECEK?
Ramazan ayı bu yıl 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayıp 20 Nisan tarihinde de sona erecek.
2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
21 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün
22 Nisan Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün
23 Nisan Pazar. Ramazan Bayramı 3. gün
2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?
2023 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek.
RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİ?
Ramazan'da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz'in yaptığı ibadetlerdir.
İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi: