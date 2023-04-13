Son dakika: Malatya'da depremzedeler ile iftar programı! Başkan Erdoğan: Kandil'den bağıranlar çağıranlar... Bunlar vız gelir tırıs gider

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da depremzedeler ile iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Bu mübarek günlerin depremzedelerimizle birlikte tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Depremden sonra afetzede illerimizi birkaç kez ziyaret ederek acılarını paylaşmıştık. Ramazan'ın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Şimdiye kadar birçok şehirde deprem mağdurlarımızla Iftar yaptık. Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik. Dün de arma kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve iftar yaptık. Afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Yarın da Diyarbakır'da olacağız.

"TÜM İMKANLARI DEPREM BÖLGESİNE YIĞDIK"

Seçim gündeminin siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 250 belediyemizle, STK'larla tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren bölgede adeta kamp kurdular. Biz de çalışmaları anbean takip ediyoruz. Yabancı liderle görüşerek yurt dışındaki imkanları sizin istifadelerinize sunmaya çalışıyoruz. Milletimizle gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Tüm imkanları deprem bölgesine yığdık. Bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılıma gayretindeyiz. Kurumlarımız 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizin emrinizdedir. Amacımız tüm afetzedelerimizin sıkıntısı gidermektir.

"MALATYA'DA 70 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı 24 Şubat tarihi itibarıyla vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Hatay, Kahramanmaraş'ta temelleri attık. Bugün de Malatya'da temelleri attık. 100 bine yakın konutun inşa sürecini başlatmış olduk. İlk köy evlerinin teslimatını Ramazan Bayramı'nda yapacağız. Hedefimiz 319 bin ilk 1 yıl içeresinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir.Malatya'da 70 bin konut inşa edeceğiz. 25 bin 300 de köy evi inşa edeceğiz.

"BİZİM GÜNDEMİMİZ SİZSİNİZ"

Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın etrafında. İkbal peşinde değiliz, makam peşinde hiç değiliz. Sizin hayır dualarınızı almanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarımız dönemimizde ülkemize eser kazandırmaktan başka niyet taşımadık. Muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen canla başla çalıştık. Ne söz verdiysek hepsinin arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye çalıştık.

"BAZILARI BUNUN KIYMETİNİ BİLMEYEBİLİR"

Türkiye, dünyada takdirle karşılanan bir ülke halinde. Bazıları bunun kıymetini bilmeyebilir. Varsın bilmesinler. Ama biz bunun kıymetini biliyoruz. Bu topraklarda biz nice şehitler verdik. 50 bin aşkın vefatımızda bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Şunu biliyorum eksiklerimiz yapamadıklarımız olabilir. Ama Türkiye için verdiğimiz mücadeleye Malatyalı kardeşlerimiz şahit. Son 2 haftada Türkiye Yüzyılı'na selam mahiyetinde iki önemli projeyi hayata aldık. Togg'u ülkemizin yollarına uğurladık. Yapamazsınız diyenleri, yapsanız da satamazsınız diyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, ilk hafta 177 bin ön sipariş aldı. Bu yıl içerisinde 20 binden fazla Togg'u yollarda göreceksiniz.

"SİHA GEMİSİYLE FARKLI BİR LİGE YÜKSELDİK"

Togg ile yakaladığımız ivmeyi TGC Anadolu'nun teslimatını yaparak adeta taçlandırdık. Dünyanın ilk SİHA gemisi ile farklı bir lige yükseldik. TGC Anadolu çamur atan zavallıları da görüyoruz. Ama muhatap almıyoruz. Bu ay sonu Akkuyu'nun birinci ünitesini devreye alıyoruz. Doğal gazın milli sistemimize entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. Birileri didişe dursun, Türkiye Yüzyılı vizyonunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz kendi ikballerinin derdine düşüp üzüntüye kapılmasın.

"BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Depremde vefat edenlerin kırkı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanlar sizi üzmesin. Kandil'den bağıranlar çağıranlar... Bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız. Bunların raf ömrü 14 Mayıs'ta dolacaktır. Milletin derdinden kopuk siyaset yapanlar hep kaybetmiştir. Allah'ın izniyle yine kaybedecektir. Siz bu kaybedenler kulübüne itibar etmeyin. Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz bırakmaz. Bizler sizlerin yanında olacağız. Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahatına kavuşana kadar biz de kendimizi rahata kavuşmuş hissetmeyeceğiz. Nasıl daha önceki afetlerde yaraları kısa sürede sardıysak, Allah'ın izniyle Malatya ile birlikte diğer 10 ilimizi de ayağa kaldıracağız.