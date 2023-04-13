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    • 13.04.2023 22:15
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    • 13.04.2023 22:39
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    Son dakika: 1200 kişiye mezar olmuştu! 600 Evler Sitesi soruşturması: Yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş tutuklandı

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin, en büyük yıkıma neden olduğu şehirlerden Hatay'da 600 Evler Sitesi 1200'e yakın kişiye mezar olmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan; sitenin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AJANSLAR
    600 Evler Sitesi soruşturmasından tutuklama

    Son dakika haberi... Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

    YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
    Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

    Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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    Emlak Konut
    Haberler Haberler Son dakika: 1200 kişiye mezar olmuştu! 600 Evler Sitesi soruşturması: Yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş tutuklandı
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