Son dakika: 1200 kişiye mezar olmuştu! 600 Evler Sitesi soruşturması: Yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş tutuklandı

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.