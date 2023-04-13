10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor! Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulan o kadar az ki...

İnsanlar için zeka oyunları matematiksel problemleri çözmek için bir yol olarak düşünülüyor. Bu kapsamda resimli bulmacalar ise son dönemin yoğun ilgi gören içeriklerinden oldu. Şimdi sizlerle kafedeki altı gizli kelimeyi bulmanız gereken bir bulmacayı paylaşıyoruz. Ancak net bir şekilde söyleyelim ki benzer renklerin ve hassas yazı vuruşlarının kombinasyonu işinizi zorlaştıracak. O yüzden dikkatlice bakmayı deneyin.