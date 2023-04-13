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    • Haberler
    • 14.04.2023 08:48
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    • 14.04.2023 08:48
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    10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor! Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulan o kadar az ki...

    Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltildi. 10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor. Resimli bulmacalarda gizli kelimeleri bulmak için konsantrasyonunuzu arttırmanız gerekiyor. Her bir kelimeyi bulmak için zamanınızın yetersiz olduğu hissine kapılabilirsiniz. Ancak bu duyguları bir kenara bırakmanız ve bulmacayı çözme hedefinize odaklanmanız gerekiyor. Gizli kelimelerin yazı tipi bulmacadaki diğer yazılardan farklı olabiliyor. Şimdi resimdeki altı gizli kelimeyi ortaya çıkarmak için yolculuğa başlayın.

    Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulabilir misin?

    İnsanlar için zeka oyunları matematiksel problemleri çözmek için bir yol olarak düşünülüyor. Bu kapsamda resimli bulmacalar ise son dönemin yoğun ilgi gören içeriklerinden oldu. Şimdi sizlerle kafedeki altı gizli kelimeyi bulmanız gereken bir bulmacayı paylaşıyoruz. Ancak net bir şekilde söyleyelim ki benzer renklerin ve hassas yazı vuruşlarının kombinasyonu işinizi zorlaştıracak. O yüzden dikkatlice bakmayı deneyin.

    KAFEDEKİ 6 GİZLİ KELİMEYİ BULABİLİR MİSİN?

    Bulmacadaki harfleri birleştirmeye çalışın. Bazı kelimeler sadece birkaç harften oluşabilir. Ancak diğerleri daha uzun olabilir. Harfleri birleştirdiğinizde, kelimenin tamamını bulmanız daha kolay olacaktır.

    RENKLER İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

    Bulmacanın her satır ve sütununu dikkatlice kontrol edin. Bazı kelimeler dikey olarak yerleştirilmiş olabilirken, diğerleri yatay olarak yerleştirilmiş olabilir.

        CEVAPLARI VERİYORUZ

        Kafede yer alan tüm gizli kelimelerin doğru yerleşimini öğrenmek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.

        1- HUNİ: Hemen giriş kapısının solunda ters bir şekilde yer almaktadır.

        2- PARTİ: Piyanistin notalarının olduğu yerdedir.

        3- KAHVE: Piyanistin hemen üstündeki renkli alandadır.

        4- YUMAK: Aşağıda en sol tarafta oturan kızının saçlarındadır.

        5- FİŞ: Garson kızın beline asılmış olan kağıtları üzerindedir.

        6- RET: Garson kızın pizza yiyen çocuğa uzattığı kolanın döküldüğü alandadır.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler 10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor! Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulan o kadar az ki...
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