10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor! Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulan o kadar az ki...

İnsanlar için zeka oyunları matematiksel problemleri çözmek için bir yol olarak düşünülüyor. Bu kapsamda resimli bulmacalar ise son dönemin yoğun ilgi gören içeriklerinden oldu. Şimdi sizlerle kafedeki altı gizli kelimeyi bulmanız gereken bir bulmacayı paylaşıyoruz. Ancak net bir şekilde söyleyelim ki benzer renklerin ve hassas yazı vuruşlarının kombinasyonu işinizi zorlaştıracak. O yüzden dikkatlice bakmayı deneyin.
KAFEDEKİ 6 GİZLİ KELİMEYİ BULABİLİR MİSİN?
Bulmacadaki harfleri birleştirmeye çalışın. Bazı kelimeler sadece birkaç harften oluşabilir. Ancak diğerleri daha uzun olabilir. Harfleri birleştirdiğinizde, kelimenin tamamını bulmanız daha kolay olacaktır.
RENKLER İŞİ ZORLAŞTIRIYOR
Bulmacanın her satır ve sütununu dikkatlice kontrol edin. Bazı kelimeler dikey olarak yerleştirilmiş olabilirken, diğerleri yatay olarak yerleştirilmiş olabilir.