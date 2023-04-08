2023 Hangi illerde KYK yurtları açıldı? KYK YURTLARI AÇILDI MI SON DAKİKA?

Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamayla da üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlamıştı.

KYK YURT ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, KYK yurt ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili açıklamada bulunmuştu.

Kasapoğlu açıklamasında şunları söylemişti:

"Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir."

Buna göre; KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretleri iade edildi.