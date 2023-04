Bakan Özer'den Osmaniye'deki Afet Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalar: "25 bin 883 öğrenci kentlerine geri dönmeye başladı"

Çadır ve konteyner eğitim birimlerinin yaygınlaştırılması konusunda İçişleri Bakanlığı ve AFAD'dan büyük destek gördüklerini aktaran Özer, şöyle

devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte Mehmetçik Okullarını yürürlüğe soktuk. Bölgede, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, LGS ve YKS'ye hazırlık kurslarıyla ilgili çok önemli sayıda Mehmetçik Okulları açtık. Kıymetli Bakanım Hulusi Akar'a ve tüm komutanlarımıza vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yakın zamanda inşallah Kırıkhan'da ve İskenderun'da 4 bin öğrenci ve öğretmenin barınabileceği LGS ve YKS kurslarına hazırlanmayla ilgili çok nitelikli, donanımlı eğitim kampüsleri devreye girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez'e teşekkür ediyorum. İskenderun'daki 2 gemiyi ağırlıklı olarak öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde kullanmak için tahsis ettirdi. İlk kez gemide öğrencilerimizi LGS ve YKS'ye hazırlamak için o ortamları kullanmaya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin normalleşmesi için her türlü ortamı, yeri kullanarak hayatın normalleşmesiyle ilgili her türlü fırsatı kullandı. Gerçekten ülkemizde her yerde ve şartta eğitime devam mottosuydu. Bu çerçevede tüm çalışmalarımızı şekillendirdik."