Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı: "Sadece ev değil bir yaşam alanı "

"SADECE EV DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı.