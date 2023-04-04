Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı: "Sadece ev değil bir yaşam alanı "

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde, aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım süreci aralıksız sürüyor.
PROJE 5 FARKLI TİPTE TASARLANDI
Köy evleri projeleri bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam koşulları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlandı.
Tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3 artı 1 oda sayısında planlandı.
Projelerde, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alanlar için brüt 85, net 78 metrekare ahırlar tasarlandı.