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    • 04.04.2023 12:22
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    • 04.04.2023 12:44
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    Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı: "Sadece ev değil bir yaşam alanı "

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa edilecek 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattıklarını belirtti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde, aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım süreci aralıksız sürüyor.

    PROJE 5 FARKLI TİPTE TASARLANDI
    Köy evleri projeleri bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam koşulları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlandı.

    Tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3 artı 1 oda sayısında planlandı.

    Projelerde, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alanlar için brüt 85, net 78 metrekare ahırlar tasarlandı.

        "SADECE EV DEĞİL, BİR YAŞAM ALANI"
        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı.

        Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Haberler Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapımına başlandı: "Sadece ev değil bir yaşam alanı "
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