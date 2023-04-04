KYK burs ücretlerine zam mı geldi 2023? YÖK son dakika! Lisans ve lisansüstü öğrencilerin burs ücretleri kaç TL oldu?

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. Peki, YÖK burs ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
YÖK BURSLARINA ZAM GELDİ!
100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi.
KYK BURS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?
Henüz KYK bursları hakkında açıklama gelmedi. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
LİSANS DESTEK BURSU 1000 TL'DEN 1875 TL'YE ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.
Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayanlar için 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi.
100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.