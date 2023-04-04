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    • 04.04.2023 12:11
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    • 04.04.2023 13:03
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    Burdur'da deprem son dakika! 4 Nisan az önce Burdur'da deprem mi oldu? Antalya, Denizli, Isparta, Muğla... KANDİLLİ-AFAD Son depremler listesi!

    Son depremler listesi arama motorlarında araştırılıyor. Son dakika açıklamaya göre, Burdur'da deprem meydana geldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Burdur ve Antalya’da korkutan deprem!

    AFAD ve Kandilli son depremler listesi sıklıkla kontrol ediliyor. Arama motorlarında, "az önce Burdur'da deprem mi oldu?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte son gelişmeler haberimizde...

    Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

    Burdur'un Bucak ilçesinde saat 11.54'te 8 kilometre derinlikte 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Ardından Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.04.04 12:04:16 37.0323 36.6577 10.0 -.- 3.1 3.1 ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
    2023.04.04 11:54:52 37.2427 30.4815 8.1 -.- 4.0 4.3 BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
    2023.04.04 11:42:16 38.5722 26.7997 8.6 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2023.04.04 11:40:02 38.5860 26.7810 11.4 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2023.04.04 11:29:58 38.0958 37.0452 8.8 -.- 1.9 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.04.04 11:26:39 38.0972 37.6283 6.3 -.- 2.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.04.04 11:23:53 37.9357 36.2872 27.4 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
    2023.04.04 11:14:13 38.4653 37.4902 6.3 -.- 1.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
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        Haberler Haberler Burdur'da deprem son dakika! 4 Nisan az önce Burdur'da deprem mi oldu? Antalya, Denizli, Isparta, Muğla... KANDİLLİ-AFAD Son depremler listesi!
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