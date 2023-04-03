AFAD verilerine göre deprem saat 06.45'te Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi.
- Haberler
- 03.04.2023 07:25
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- Son Güncelleme:
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- 03.04.2023 07:25
Son dakika: DEPREM | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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