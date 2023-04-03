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    • Haberler
    • 03.04.2023 07:25
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    • 03.04.2023 07:25
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    Son dakika: DEPREM | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler

    Son dakika haberi... Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AJANSLAR
    Adana’da korkutan deprem

    AFAD verilerine göre deprem saat 06.45'te Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4,3 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi.

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    Haberler Haberler Son dakika: DEPREM | Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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