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    • Haberler
    • 03.04.2023 19:39
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    • 03.04.2023 20:01
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    FOX TV'de skandal yayın! İlker Karagöz parodi haberi gerçek gibi sundu: Sosyal medyada rezil olunca yayından kaldırdılar

    7'li kaos koalisyonu propagandası yapmak için her türlü yalan haberi servis eden Amerikan sermayeli FOX TV bir skandala daha imza attı. FOX sunucusu İlker Karagöz, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı" haberinin parodisini gerçek bir haber gibi izleyicilerine aktardı. Durumun farkına varan sosyal medya fenomeni Karagöz'ü uyardı. Ancak yalana devam eden Karagöz, "Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada alay konusu olan Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    FOX TV’de skandal yayın!

    Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, bir televizyon kanalının haber KJ'sini ve logosunu kullanarak, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farklı milletlerden olan emlakçı ve kiracının birbirine girdi' temalı bir parodi video yayınladı.

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    Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan Amerikan sermayeli FOX TV, haberin doğruluğunu teyit etmeden parodi konusu olan iddiaları canlı yayında izleyicilerine aktardı.

    CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ BİR KAVGA"
    Fox'un sunucu İlker Karagöz, sunduğu haber bülteninde iddialara ilişkin, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş." ifadelerini kullandı.

        ALAY KONUSU OLDU: "KURGU GÖRÜNCE DAYANAMAZ FOX'LAR"
        Karaca'nın görgü tanığı olduğunu sanan Karagöz sözlerinin devamında ise, "Görgü tanığı anlatıyor; Ganalı emlakçı... Alt katta Suriyeli var, onlar da mevzuya giriyorlar. Karşı binada Kenyalı var beni de o haberdar etti diyor. Karşı köşedeki manav Faslı, o da Afgan terziyi alıp yanına geliyor. Görüyor musunuz Esenyurt'ta neler yaşanıyor?" dedi.


        Haberi gören Karaca Fox'u uyarmak için, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" açıklaması yaptı. Karaca'ya yanıt veren Karagöz, yalan haberin algsının doğru olduğunu iddia ederek rezaleti sürdürdü. Karagöz paylaşımında, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı.

        ERİŞİMDEN KALDIRDILAR
        Sosyal medyada alay konusu olan Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.

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        Haberler Haberler FOX TV'de skandal yayın! İlker Karagöz parodi haberi gerçek gibi sundu: Sosyal medyada rezil olunca yayından kaldırdılar
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