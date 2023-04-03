FOX TV'de skandal yayın! İlker Karagöz parodi haberi gerçek gibi sundu: Sosyal medyada rezil olunca yayından kaldırdılar



Haberi gören Karaca Fox'u uyarmak için, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" açıklaması yaptı. Karaca'ya yanıt veren Karagöz, yalan haberin algsının doğru olduğunu iddia ederek rezaleti sürdürdü. Karagöz paylaşımında, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." ifadelerini kullandı.

ERİŞİMDEN KALDIRDILAR

Sosyal medyada alay konusu olan Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.