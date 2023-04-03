FOX TV'de skandal yayın! İlker Karagöz parodi haberi gerçek gibi sundu: Sosyal medyada rezil olunca yayından kaldırdılar

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklular üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, bir televizyon kanalının haber KJ'sini ve logosunu kullanarak, 'İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farklı milletlerden olan emlakçı ve kiracının birbirine girdi' temalı bir parodi video yayınladı.
FOX TV'DE SKANDAL YAYIN | VİDEO İZLE
AMERİKAN'FOX'UN TİLKİLİĞİ' ELİNDE PATLADI: PARODİ VİDEO ÜZERİNDEN ALGI ÇALIŞMASI
Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan Amerikan sermayeli FOX TV, haberin doğruluğunu teyit etmeden parodi konusu olan iddiaları canlı yayında izleyicilerine aktardı.
CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ BİR KAVGA"
Fox'un sunucu İlker Karagöz, sunduğu haber bülteninde iddialara ilişkin, "Ganalı emlakçıyla Kamerunlu kiracı arasındaki kavgaya kimler kimler karışmış. Takip etmeye çalıştığınızda bulamıyorsunuz, Birleşmiş Milletler gibi bir kavga haline gelmiş." ifadelerini kullandı.