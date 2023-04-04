Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. . Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, yılın ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşecek. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Nisan tatili ne zaman? İşte detaylar...