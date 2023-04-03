Başkan Erdoğan'dan milletvekilleriyle iftar programında önemli açıklamalar





Millete hizmet etmenin ülkenin geleceğinin biçimlendirilmesinin manevi hazzı bu görevi farklı bir yere taşıyor.

Haziran 2018'den bu yana yasama, denetim ve bütçe faaliyetlerini yöneten 27. Hükümetimiz tarihteki seçkin yerini almaya hazırlanıyor.

Yasamanın temsilcisi meclis ile yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanının uyumla bir arada çalıştığı bir dönemi geride bıraktık.

Sistem ilk döneminde COVID-19 salgını, küresel savaşlar ile sınandı. Üstelik bir de 6 Şubat depremiyle karşı karşıya kaldık.

Bu depremlerde yakınlarını kaybeden pek çok milletvekilimiz olduğunu biliyorum. Kendilerine baş sağlığı diliyorum.

Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin de altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.

Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.