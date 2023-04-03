Bakan Kurum sahada: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde afet toplanma alanı oluşturuldu

40 BİN ÇADIR KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile bir şehir parkı olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrıca afet toplanma alanları da oluşturuldu. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.