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    • Haberler
    • 02.04.2023 16:19
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    • 02.04.2023 16:19
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    Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak? pa.edu.tr son dakika duyurular!

    Bekçilik başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurular tamamlandı. Şimdi adaylar sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    1250 kişilik alımlar 26 ilde gerçekleşecek olup en çok alım yapacak olan iller; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van olarak açıklandı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak? işte detaylar...

    BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

    Sınav tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

        Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.

        BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.

        Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır.

        Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

        ALIM YAPILACAK İLLER

        2023/1 1.250 Bekçi Alımı 26 farklı ilde gerçekleştirilecek. En çok alım yapılan 5 ile aşağıdan ulaşabilirsiniz.

        İSTANBUL 740
        İZMİR 100
        TEKİRDAĞ 55
        MUĞLA 50
        VAN 40
        DİYARBAKIR 25
        GAZİANTEP 15
        EDİRNE 15
        ISPARTA 15
        TUNCELİ 15
        IĞDIR 15


        YALOVA 15
        ARDAHAN 15
        MARDİN 15
        SİİRT 10
        HAKKARİ 10
        ŞIRNAK 10
        AĞRI 10
        ÇANKIRI 10
        ÇANAKKALE 10
        NEVŞEHİR 10
        AKSARAY 10
        YOZGAT 10
        BİTLİS 10
        ERZİNCAN 10
        KİLİS 10
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        Haberler Haberler Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak? pa.edu.tr son dakika duyurular!
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