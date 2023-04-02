Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak? pa.edu.tr son dakika duyurular!

1250 kişilik alımlar 26 ilde gerçekleşecek olup en çok alım yapacak olan iller; İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Van olarak açıklandı. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği sınavı ne zaman yapılacak? işte detaylar...
BEKÇİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
Sınav tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.