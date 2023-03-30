EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? TORBA YASADA neler var, içeriği ne? 3600 kısmi emeklilik, Bağ-Kur tescil...

18 maddelik yeni torba yasa ile birlikte en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro gibi konular Meclis'e sunulacak. 18 maddelik torba yasanın detayları merak konusu olurken, kısmi emeklilik bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
3600 KISMİ EMEKLİLİK TORBA YASASINDA VAR MI?
Mustafa Elitaş, "Temmuz'da emeklilerin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde olacak" dedi anacak 3600 kısmi emeklilik konusunun torba yasada madde olarak eklenip eklenmediğine yönelik bir açıklama yapılmadı.
18 MADDELİK YASA MECLİS'E SUNULDU!
Milyonlarca emekli, geçici işçinin yüzünü güldürecek düzenlemelerin yer aldığı 18 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme, gelecek hafta yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Böylece geçici işçilerin çalıştırıldıkları kurumlarda 12 aya kadar istihdamına imkân sağlanıyor.