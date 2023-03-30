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    • Ekonomi
    • 30.03.2023 17:10
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    • 30.03.2023 17:12
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    EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? TORBA YASADA neler var, içeriği ne? 3600 kısmi emeklilik, Bağ-Kur tescil...

    Yeni torba yasa gündemdeki yerini aldı. Meclis'e sunulan torba yasa teklifi ile birlikte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren pek çok konu sonuca bağlanacak. Peki, EYT 5.000 gün torba yasada olacak mı? Torba yasa içeriği ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    EYT 5000 gün torba yasada olacak mı?

    18 maddelik yeni torba yasa ile birlikte en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine zam, geçici işçilere kadro gibi konular Meclis'e sunulacak. 18 maddelik torba yasanın detayları merak konusu olurken, kısmi emeklilik bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

    3600 KISMİ EMEKLİLİK TORBA YASASINDA VAR MI?

    Mustafa Elitaş, "Temmuz'da emeklilerin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde olacak" dedi anacak 3600 kısmi emeklilik konusunun torba yasada madde olarak eklenip eklenmediğine yönelik bir açıklama yapılmadı.

    18 MADDELİK YASA MECLİS'E SUNULDU!

    Milyonlarca emekli, geçici işçinin yüzünü güldürecek düzenlemelerin yer aldığı 18 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme, gelecek hafta yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Böylece geçici işçilerin çalıştırıldıkları kurumlarda 12 aya kadar istihdamına imkân sağlanıyor.

        Bununla birlikte geçici işçilerin çalışma sürelerine uzatma işlemlerinin doğrudan geçici işçiyi çalıştıran idarelerce yapılması yoluyla bürokratik işlemler sadeleştiriliyor. Geçici işçilerin, kıdemi en çok olandan başlamak üzere işyerinde çeşitli nedenlerle boşalan sürekli işçi kadrolarına geçişi sağlanıyor.

        DEPREMDE YARDIMA KOŞANA MADALYA

        Torba yasayla, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde yardım için çalışanlardan Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakârlık madalyası, yabancılara üstün fedakarlık nişanı verilecek. Muharip gaziler arasındaki aylık farkları giderilecek. Elitaş, "Temmuz'da emeklilerin durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili düzenleme gündemimizde olacak."

        18 maddelik torba yasa teklifi ile Muharip Gaziler arasındaki aylık farklılıklarının giderilerek, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile Kore Harbinde fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve Kıbrıs Barış Harekatlarına fiile katılmış olan Türk Vatandaşları ile vefatları nedeniyle dul eşlerine vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup-olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

            Ayrıca düzenleme ile Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

            Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor

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            Geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri sürenin onbir ay yirmidokuz güne kadar çıkarılması, çalıştırıldıkları kurumun ihtiyacı doğrultusunda işçilerin yıl boyunca çalışmasına imkân sağlanıyor, çalışma süresinin uzatılması sürecindeki bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

                Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalıştırılan geçici işçilerin, deneyim sahibi oldukları mevcut işyerlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

                Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltilmesi öngörülüyor.

                Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

                    Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.

                    31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneğinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanların terkin edilmesi öngörülüyor.

                    Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılmasına ilişkin hususlar düzenleniyor.

                        2. torba yasada EYT'liye staj, çıraklık, 5000 prim, 3600'den kısmi emeklilik verilecek mi? Bağkur tescil affı var mı?

                        Henüz EYT'liler ve Bağkur hakkında açıklama gelmedi. Torba yasada bunlarla ilgili madde yer almıyor.
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                        Haberler Ekonomi EYT 5000 gün torba yasada olacak mı? TORBA YASADA neler var, içeriği ne? 3600 kısmi emeklilik, Bağ-Kur tescil...
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