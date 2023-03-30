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    • Eğitim
    • 30.03.2023 17:07
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    • 30.03.2023 17:11
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    ÜNİVERSİTE ARA SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK? Çevrimiçi, online sınav nedir, nasıl olur? YÖK bahar dönemi sınav TAKVİMİ 2023!

    YÖK Başkanı Erol Özvar tek tek açıkladı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan 2023 tarihinde başlayacak. Öğrenciler şimdi bahar dönemi ara sınavları hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Üniversitelerde ara sınavları online mi yapılacak? Çevrimiçi, online sınav nedir, nasıl olur? İşte YÖK bahar dönemi sınav tarihleri ve diğer detaylar...

    ÜNİVERSİTELERDE ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ YAPILACAK?

    Üniversitelerde ara sınavları online, çevrimiçi mi yapılacak merak edilmeye başlandı.

    ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ OLACAK?

    Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

    ÇEVRİMİÇİ SINAV NE DEMEK?

    Çevrimiçi olmak, bilgisayarağında sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma halidir. Çevrimiçi sınav ise Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler kapsamında gözetimsiz olarak internet ortamında gerçekleştirilen sınavlardır.

    DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

    YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları basın toplantısında açıkladı ve tarih verdi.

    3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

        "DEPREMDE 1589 ÖĞRENCİYİ KAYBETTİK"

        Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

        "Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız, depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

        Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.

        YÖK olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık. YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız:

        1) Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

        2) Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

        3) Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yılda derslerin AKST kredilerine göre en fazla yüzde otuzunun uzaktan öğretim yılıyla verilebilecek kısıtlamanın uygulanmamasına,

        4) Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,

        5) Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

        6) Bahar dönemindeki ara sınavların özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren projeler hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

        7) Yapılacak değerlendirilmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler çevrimiçi kısa sınavlar projeler, öğrenme yönetim sistemi kullanım analitikleri vb. uygulamaların kullanılabilmesine,

        8) Yarıyıl sonu tek ders, tez izleme ve yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağını yüksek öğretim kurumlarının yani üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.
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        MGK bugün toplandı
        Haberler Eğitim ÜNİVERSİTE ARA SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK? Çevrimiçi, online sınav nedir, nasıl olur? YÖK bahar dönemi sınav TAKVİMİ 2023!
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