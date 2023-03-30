ÜNİVERSİTE ARA SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK? Çevrimiçi, online sınav nedir, nasıl olur? YÖK bahar dönemi sınav TAKVİMİ 2023!

Üniversitelerde ara sınavları online, çevrimiçi mi yapılacak merak edilmeye başlandı.
ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ OLACAK?
Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.
ÇEVRİMİÇİ SINAV NE DEMEK?
Çevrimiçi olmak, bilgisayarağında sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma halidir. Çevrimiçi sınav ise Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler kapsamında gözetimsiz olarak internet ortamında gerçekleştirilen sınavlardır.
DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yeni kararları basın toplantısında açıkladı ve tarih verdi.
3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.