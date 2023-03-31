İyi Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunun faili 7 saatte yakalandı 7'li koalisyon siyasi fırsatçılığı bırakmadı! Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu provokasyon peşinde

SİYASİ MENFAAT ELDE ETME HEVESİ KURSAĞINDA KALDI

7'li koalisyonun üyelerinin başlattığı algı operasyonuna sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Henüz hiçbir sorusu cevap bulmamış bir hadise üzerinden hükümeti, devletin kurumlarını ve Sn. Cumhurbaşkanımızı zan altında bırakma çabasıyla hareket eden Meral Akşener'in, siyasi menfaat elde etme hevesi kursağında kaldı." dedi.

UTANAN, ÖZÜR DİLEYEN OLMAYACAĞINIZI BİLİYORUZ

Milletin doğruyu gördüğünü ancak kimsenin özür dilemeyeceğini belirten Dağ, ""Bize saldırdılar" diye feveran ettikleri olayın faili yakalandı ve bir hırsızlık hadisesine karşı ateş açan inşaat bekçisi olduğu ortaya çıktı. Utanan, özür dileyen olmayacağınızı biliyoruz. Neyse ki milletimiz doğruyu görüyor." ifadelerini kullandı.

Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında bugün yaşanan olayı değerlendirirken Akşener'e yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

SİYASİ MALZEME PEŞİNDE DÜŞTÜ

Akşener'in siyasi malzeme peşine düştüğünü belirten Murat, "Orada bir şirketin yöneticisi bile olsanız sorumlulukla hareket etmeniz gerekir. Siz ki İYİ Parti'nin başındasınız ve buradan bir malzeme çıkarma derdine düştünüz. Aynı otokontrolsüzlüğü masayı devirirken de yapmıştı. Noter ve kumar masası dedi. Ağıralioğlu'nun sözlerine benzer açıklama yaptı. Saadet Partisi bina önündeki beden dili de Akşener'in durumunu anlatıyordu." dedi.

OYLARDA YÜZDE 40 ERİME VAR

İyi Parti'nin oylarında yüzde 40 erime olduğunu belirten Akşener, "Psikolojisi iyiye gitmiyor Akşener'in. İYİ Parti'nin oylarında yüzde 40 civarında bir erime var. HDP ve PKK'nın masada politika yapması milliyetçi tabanı İYİ Parti ve CHP'nin ulusalcı kanalından uzaklaştırdı. Bu erime ister istemez psikilojiyi bozdu. Saraçhane'de İmamoğlu ile "çak" yaptılar. Bu da ona benzer bir olaydı ama kısa sürede polis tarafından çözüldü." ifadelerini kullandı.