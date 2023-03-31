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    • Haberler
    • 31.03.2023 22:17
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    • 31.03.2023 22:47
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    İyi Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunun faili 7 saatte yakalandı 7'li koalisyon siyasi fırsatçılığı bırakmadı! Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu provokasyon peşinde

    Son dakika haberi! İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun faili, olayın ortaya çıkmasından yalnızca 7 saat sonra emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Olayın bir hırsızlığa karşı silahına sarılan inşaat bekçisi tarafından gerçekleştildiği belirlendi. Buna rağmen tıpkı ilk anlarda Meral Akşener'in yaptığı gibi adli vakayı siyasi fırsatçılığa dönüştürmek isteyen 7'li koalisyon üyeleri skandal açıklamalarla 14 Mayıs seçimleri öncesi mağduru oynamak için harekete geçti. Öte yandan A Haber canlı yayınında İyi Parti'nin oylarında yüzde 40 erime olduğunu belirten Siyasal İletişimci Fatih Murat, "Akşener giden oylarını durdurabilmek istiyor. Olayları terse çevirip mağduriyet yaratmak istiyor." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fail yakalandı 7’li koalisyon siyasi fırsatçılığı bırakmadı!

    İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun faili, olayın ortaya çıkmasından yalnızca 7 saat sonra yakalandı. Olayın bir hırsızlığa karşı silahına sarılan inşaat bekçisi tarafından gerçekleştildiği belirlendi.

    AHMET DAVUTOĞLU'NDAN FONDAŞ SÖZCÜ'DE SKANDAL İFADELER | VİDEO İZLE


    İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI
    İyi Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden mermilerle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayın bir inşaat bekçisinin hırsızlık girişiminde bulunanları kovalamak amacıya bulundurma ruhsatlı silahı ile ateş etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

    "MERMİLERİN GELİŞ İSTİKAMETİNİN E-5 OTOYOLU KARŞISINDAKİ İNŞAAT ŞANTİYESİ"
    İstanbul Valiliği, İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin iz takibine göre geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

    Valiliğin yazılı açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı belirtildi.

        "7-8 EL ATEŞ ETTİĞİ BEYAN EDİLMİŞTİR"
        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İYİ Parti İl Başkanlığı binası ve yanında bulunan bir iş merkezine isabet eden mermilerin iz takibine göre, mermilerin geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğu tespit edilmiştir. Şantiye yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, dün saat 21.30 sıralarında şantiyeden hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binası istikametine doğru kaçmaları nedeniyle şantiye görevlisi M.E. adlı şüpheli şahsın bulundurma ruhsatlı tabancası ile 7-8 el ateş ettiği beyan edilmiştir."


        Adı geçen şüphelinin olayda kullanılan tabancayla yakalandığı ve aynı silaha ait kovanların elde edildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheli şahsın ifadesinde 'hırsızlık teşebbüsünde bulunan 3 şüphelinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıkları', İYİ Parti İl Binasında görevli iki özel güvenlik personelinin de 'silah sesi duymadıkları' beyan edilmiştir." denildi.

        Açıklamada, konuyla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.

        AKŞENER'DEN ERDOĞAN'A ÇİRKİN İTHAM
        Yaşanan olay sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Biz korkmayız, bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir." dedi. Akşener ayrıca yaşanan saldırıda Başkan Erdoğan'ı hedef göstererek çirkin ithamlarda bulunmuştu. Ancak olayın failinin yakalanması sonrası olayın bir saldırı olmadığı ortaya çıktı.

        7'Lİ KOALİSYON SİYASİ FIRSATÇILIK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
        Buna rağmen tıpkı ilk anlarda Meral Akşener'in yaptığı gibi adli vakayı siyasi fırsatçılığa dönüştürmek isteyen 7'li koalisyon üyeleri skandal açıklamalarla 14 Mayıs seçimleri öncesi mağduru oynamak için harekete geçti.


        AKŞENER'İN BAŞLATTIĞI PROVOKASYONU KILIÇDAROĞLU DEVAM ETTİRDİ
        Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mermi isabet eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'ndaki parti binasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım tarafından karşılandı.

        KILIÇDAROĞLU PROVOKASYONU DEVAM ETTİRDİ | VİDEO İZLE

            Parti binasına giren liderler, burada bir süre sohbet etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Akşener'in başlattığı provokasyonu devam ettirdi. Skandal ifadelerle seçim sürecine girilen günlerde provokasyon yapan Kılıçdaroğlu, "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz." dedi.

            AKŞENER'İ LİNÇ EDİP KOALİSYONA KATTI ŞANTAJA BOYUN EĞMEZ DEDİ
            6'lı partinin oluşturduğu koalisyondan ayrıldıktan sonra sosyal medya linci sonrası masaya döndürdüğü Akşener'in şantaja boyun eğmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Ayrıca silahı kullanan kişi yakalandığı için polisimize, polis teşkilatına da yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

            PROVOKASYONU AHMET DAVUTOĞLU DEVAM ETTİRDİ
            Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından CHP'nin fondaşı SÖZCÜ TV'de açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, skandal ifadelerle olayın tesadüfi olmadığını iddia etti.



            YALAN VE İFTİRALARLA BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
            Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun başlattığı provokasyonu devam ettiren Davutoğlu, "Akşener'in verdiği bilgilerden bakıldığında tesadüfi bir saldırı olduğu kanaatinde değilim. Saldırgan 1. ve 3. kata ateş ediyor. 1. katta hedeflediği yerde Sayın Akşener'in resmi var. Bunun sembolik değeri çok büyük. Bu detaylar fark edilmiyor." diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

                SİYASİ MENFAAT ELDE ETME HEVESİ KURSAĞINDA KALDI
                7'li koalisyonun üyelerinin başlattığı algı operasyonuna sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Henüz hiçbir sorusu cevap bulmamış bir hadise üzerinden hükümeti, devletin kurumlarını ve Sn. Cumhurbaşkanımızı zan altında bırakma çabasıyla hareket eden Meral Akşener'in, siyasi menfaat elde etme hevesi kursağında kaldı." dedi.

                UTANAN, ÖZÜR DİLEYEN OLMAYACAĞINIZI BİLİYORUZ
                Milletin doğruyu gördüğünü ancak kimsenin özür dilemeyeceğini belirten Dağ, ""Bize saldırdılar" diye feveran ettikleri olayın faili yakalandı ve bir hırsızlık hadisesine karşı ateş açan inşaat bekçisi olduğu ortaya çıktı. Utanan, özür dileyen olmayacağınızı biliyoruz. Neyse ki milletimiz doğruyu görüyor." ifadelerini kullandı.

                Siyasal İletişimci Ferhat Murat A Haber ekranlarında bugün yaşanan olayı değerlendirirken Akşener'e yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

                SİYASİ MALZEME PEŞİNDE DÜŞTÜ
                Akşener'in siyasi malzeme peşine düştüğünü belirten Murat, "Orada bir şirketin yöneticisi bile olsanız sorumlulukla hareket etmeniz gerekir. Siz ki İYİ Parti'nin başındasınız ve buradan bir malzeme çıkarma derdine düştünüz. Aynı otokontrolsüzlüğü masayı devirirken de yapmıştı. Noter ve kumar masası dedi. Ağıralioğlu'nun sözlerine benzer açıklama yaptı. Saadet Partisi bina önündeki beden dili de Akşener'in durumunu anlatıyordu." dedi.

                OYLARDA YÜZDE 40 ERİME VAR
                İyi Parti'nin oylarında yüzde 40 erime olduğunu belirten Akşener, "Psikolojisi iyiye gitmiyor Akşener'in. İYİ Parti'nin oylarında yüzde 40 civarında bir erime var. HDP ve PKK'nın masada politika yapması milliyetçi tabanı İYİ Parti ve CHP'nin ulusalcı kanalından uzaklaştırdı. Bu erime ister istemez psikilojiyi bozdu. Saraçhane'de İmamoğlu ile "çak" yaptılar. Bu da ona benzer bir olaydı ama kısa sürede polis tarafından çözüldü." ifadelerini kullandı.

                GİDEN OYLARI DURDURMAYA ÇALIŞIYOR
                Akşener'in benzer açıklamalar 2018'deki süreçte de yaptığına dikkat çeken Murat, "Erdoğan'a yönelik de açıklamalar yapmıştı Akşener. 2018 seçimlerinde Erdoğan kendisine rakip olarak İnce'yi görmüştü. Akşener de adını gündeme getirmek için Erdoğan'a çok saldırdı. Son günlerde adını gündeme getirmek için papatya çayı sonrası bugünkü sert açıklamalar yapıldı. Akşener giden oylarını durdurabilmek istiyor. Olayları terse çevirip mağduriyet yaratmak istiyor." şeklinde konuştu.

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                Haberler Haberler İyi Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunun faili 7 saatte yakalandı 7'li koalisyon siyasi fırsatçılığı bırakmadı! Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu provokasyon peşinde
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