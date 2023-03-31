İyi Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden kurşunun faili 7 saatte yakalandı 7'li koalisyon siyasi fırsatçılığı bırakmadı! Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu provokasyon peşinde

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunun faili, olayın ortaya çıkmasından yalnızca 7 saat sonra yakalandı. Olayın bir hırsızlığa karşı silahına sarılan inşaat bekçisi tarafından gerçekleştildiği belirlendi.
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İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI
İyi Parti İstanbul İl Binası'na isabet eden mermilerle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayın bir inşaat bekçisinin hırsızlık girişiminde bulunanları kovalamak amacıya bulundurma ruhsatlı silahı ile ateş etmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.
"MERMİLERİN GELİŞ İSTİKAMETİNİN E-5 OTOYOLU KARŞISINDAKİ İNŞAAT ŞANTİYESİ"
İstanbul Valiliği, İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden merminin iz takibine göre geliş istikametinin E-5 Otoyolu karşısındaki inşaat şantiyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevlilerinin bugün saat 11.00 sıralarında il binasına ateşli silah mermisi isabet ettiğine dair ihbarı üzerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı belirtildi.