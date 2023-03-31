YSK’dan koruma altındaki kadınlara ilişkin flaş karar

Ayrıca Kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine, bu seçmenler yönünden bilgi verilerek ve onay alınarak seçmen sorgulama ekranının kapatılmasına karar verdi.

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