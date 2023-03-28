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    • 28.03.2023 17:05
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    • 28.03.2023 17:14
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    Bu ne yaman çelişki! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'üye olmazsan çadır yok' skandalını unuttu 'oy vermeyene de yardım edeceğiz' dedi

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan ve oyunlarla dolu siyasetine de şahit oluyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini kendisine siyaset malzemesi yapan CHP, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta bir vatandaşa üyelik karşılığında çadır vereceğini söylemişti. Gündeme bomba gibi düşen skandal henüz hafızalardaki yerini korurken bugün Konya’da konuşan Kılıçdaroğlu, “Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız” dedi. Bu denli ikili açıklamaya sosyal medyadan büyük tepki geldi. Bazı kullanıcılar Başkan Erdoğan’a dert yanan vatandaşın videosunu paylaşırken bazıları ile “Kötüsün Bay Kemal” yorumunda bulundu.

    takvim.com.tr
    ’Üye olmazsan çadır yok’ skandalını unuttu

    6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki Millet Buluşması'nda kendisini boşa düşüren ifadeler kullandı.

    Kılıçdaroğlu, "Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde:

    En hızlı neleri yapacağız? 6 lider bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Bütün savurganları sıfırlayacak bir kararname çıkartacağız. İsraf olmayacak. Parlamentodan süratle yasa çıkartacağız. Aile toplumun temel taşıdır. Hiçbir aile kendini sahipsiz hissetmesin. Her aile sosyal devletin koruması altında olsun. Aile destekleri sigortası çıkartacağız. 1971'den beri çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz.

        ÜYE OLMAYANA KONTEYNER YOK
        Kılıçdaroğlu tam da bu sözleri sarf ederken akıllara Kahramanmaraş'ta Ramazan'ın ilk gününde Başkan Erdoğan'a dert yanan depremzede geldi. Başkan Erdoğan'a derdini aktaran bir vatandaş CHP'nin zulmünü anlattı.

        Başkan Erdoğan'ın elinden tutan ve olayı ayrıntılarıyla anlatan vatandaş şunları söylemişti:

        "Ben çadıra geldim. Ali Öztunç'ta oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. Tamam dedi. Yanındakilere iki çadır derhal götürün, kurun dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Bir dahaki sefere çadır kalmadı dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç beni aradı. Dedi ki 'Ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan bana at gönderiyorum.' dedi. Sonrasında ben anlamadığım için oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş demişler ki; İş adamı gel yanıma... Sonra orada oğluma demişler ki; 'Siz bu adama Ramazan Kara'nın oğluna nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.'"

        SKANDAL TALEP: YA HDP'YE YA DA CHP'YE ÜYE OL
        Çadırın kendisine yine gelmediğini belirten vatandaş sözlerine şöyle devam etmişti:

        "Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. İş adamına telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın ve üye kartınla gelip alacaksın' dediler.

        "DEVLETİM 10 ÇADIR GÖNDERDİ"
        Ben canımı veririm, ne vatanımı ne bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olurum. O konteynerları da istemiyorum. Siz verecektiniz 2 konteryner devletim 4 konteyner verdi. Siz 2 çadır verecektiniz devletim 10 çadır gönderdi. TIR ile gıda, odun, kömür gönderdi. Sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Kapatın bir daha da beni aramayın dedim."

        KİMİ KANDIRIYOR?

        Bir yandan vatandaşı siyaseten zorlarken bir yandan da tüm açıklamalarında 'iyi adam' imajı yaratmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.
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            Haberler Güncel Bu ne yaman çelişki! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'üye olmazsan çadır yok' skandalını unuttu 'oy vermeyene de yardım edeceğiz' dedi
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