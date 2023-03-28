Bu ne yaman çelişki! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'üye olmazsan çadır yok' skandalını unuttu 'oy vermeyene de yardım edeceğiz' dedi

ÜYE OLMAYANA KONTEYNER YOK

Kılıçdaroğlu tam da bu sözleri sarf ederken akıllara Kahramanmaraş'ta Ramazan'ın ilk gününde Başkan Erdoğan'a dert yanan depremzede geldi. Başkan Erdoğan'a derdini aktaran bir vatandaş CHP'nin zulmünü anlattı.

Başkan Erdoğan'ın elinden tutan ve olayı ayrıntılarıyla anlatan vatandaş şunları söylemişti:

"Ben çadıra geldim. Ali Öztunç'ta oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. Tamam dedi. Yanındakilere iki çadır derhal götürün, kurun dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Bir dahaki sefere çadır kalmadı dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç beni aradı. Dedi ki 'Ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan bana at gönderiyorum.' dedi. Sonrasında ben anlamadığım için oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş demişler ki; İş adamı gel yanıma... Sonra orada oğluma demişler ki; 'Siz bu adama Ramazan Kara'nın oğluna nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.'"

SKANDAL TALEP: YA HDP'YE YA DA CHP'YE ÜYE OL

Çadırın kendisine yine gelmediğini belirten vatandaş sözlerine şöyle devam etmişti:

"Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. İş adamına telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın ve üye kartınla gelip alacaksın' dediler.