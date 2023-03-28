Bu ne yaman çelişki! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'üye olmazsan çadır yok' skandalını unuttu 'oy vermeyene de yardım edeceğiz' dedi

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki Millet Buluşması'nda kendisini boşa düşüren ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu, "Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde:
En hızlı neleri yapacağız? 6 lider bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Bütün savurganları sıfırlayacak bir kararname çıkartacağız. İsraf olmayacak. Parlamentodan süratle yasa çıkartacağız. Aile toplumun temel taşıdır. Hiçbir aile kendini sahipsiz hissetmesin. Her aile sosyal devletin koruması altında olsun. Aile destekleri sigortası çıkartacağız. 1971'den beri çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz.