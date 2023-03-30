Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 30.03.2023 09:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2023 09:49
    ABONE OL

    45.000 öğretmen ataması KADRO-BRANŞ dağılımı ve başvuru ekranı! 45.000 öğretmen ATAMA TAKVİMİ! Son başvuru, sözlü sınav tarihleri...

    45.000 öğretmen atama takvimi oldukça merak ediliyor. Binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İştre MEB tarafından paylaşılan öğretmen atama takvimi ve kadro dağılımı...

    takvim.com.tr
    MEB 45.000 Öğretmen Atama Takvimi!

    45.000 öğretmen atama takvimi oldukça merak ediliyor. Binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İştre MEB tarafından paylaşılan öğretmen atama takvimi ve kadro dağılımı...

    ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI

    Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

    Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti.

    KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI!

    ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖĞRETMEN ATAMSI KADRO DAĞILIMI!

        ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

        Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan

        Sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 4 Nisan

        Sözlü sınavlar 7-16 Nisan

        Sözlü sınav sonuçlarının ilanı 18 Nisan

        Atama tercihlerini 2-6 Mayıs

        Atama sonuçlarının ilanı 8 Mayıs

        Göreve başlama 1 Eylül
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Küresel çeteden PKK güzellemesi!
        Haberler Eğitim 45.000 öğretmen ataması KADRO-BRANŞ dağılımı ve başvuru ekranı! 45.000 öğretmen ATAMA TAKVİMİ! Son başvuru, sözlü sınav tarihleri...
            loading
            SON DAKİKA