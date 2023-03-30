AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Meral Akşener'e sert tepki: "Yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada hesabından Başkan Erdoğan'ı hedef alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor.

Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz." dedi.











Çelik'in paylaşımları şu şekilide:



Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYi Parti Gnl Başk Sn Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor.

Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.

TONLARCA "REZENE ÇAYI" İÇEREK BİLE HAZMETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR…

Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK'nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca "rezene çayı" içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

Şayet birileri siyasi gerginlik nerede diye tespit etmek istiyorsa, Sn Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği anda yanındaki genel başkanlardan hangisinin gerginlik konusunda diğeriyle yarıştığına bakmalıdır…

Böylece aslında 7'li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler…

"Hakarete uğradım" diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır…

"Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık" dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!

Aslında Sn Akşener'in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK'nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir.

NE OLMUŞTU?

Başkan Erdoğan, A Haber canlı yayınında kendisini hedef alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstermişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in deprem bölgesinde yapılan inşaatlara ilişkin sözlerini hatırlatan Erdoğan, "'Yani bunlar böyle basit çukurlarda hastane yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar...' Elinize, dilinize dursun. Şu inşaata çukur mu denir Allah'ını seversen?Öbür tarafta bakıyorsunuz Hanımefendi, o da maşallah inşaat mühendisi olmuş, o da konuşuyor. Ve bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları, temelleri, bunları küçümsüyor. Hemen ben Sağlık Bakanımı aradım, neyin nesidir... Ondan sonra da süratle Murat Kurum kardeşimi aradım, o da kendisi 'Bazı eksikler olsa bile ben, bizzat bakanımla da konuştum, buna biz müdahale ederiz ve edeceğiz.' dedi. Ve müdahalelerini de yaptılar. Ondan sonra da ekrandan bu haberi oraya koyanlar, sonra çekip aldılar. Yalana gerek yok. Biz bir şeye eğer 'Yapıyoruz, yaptık', dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et, benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Ve konuştuğun zaman buna göre konuş." dedi.



Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı çirkin bir üslupla yeniden hedef alan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir. " ifadelerini kullanmıştı.