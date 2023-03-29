togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ? TOGG WEB sayfası neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? TOGG internet sitesi kura sonuçlarına nasıl bakılır?

TOGG web sitesinde yaşanan yoğunluk sonrası, "togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte merak edilenler...
TOGG İNTERNET SAYFASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
TOGG web sitesinde yoğunluk nedeniyle aksaklık yaşanıyor.
Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg için nefesler tutuldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 20 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş yapıldı.
Gözler saat 22.30'da çevrildi. 20 bin talihli Togg'un resmi sitesinden yapılacak duyuru ile ilan edilecek.
16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.