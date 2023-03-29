togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ? TOGG WEB sayfası neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? TOGG internet sitesi kura sonuçlarına nasıl bakılır?

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.