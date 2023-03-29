Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 29.03.2023 21:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2023 21:40
    ABONE OL

    togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ? TOGG WEB sayfası neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? TOGG internet sitesi kura sonuçlarına nasıl bakılır?

    TOGG kura çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Son yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg için ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen kura çekimi başladı. Togg'u almaya hak kazananlar saat 22.30'da ilan edilecek." ifadelerine yer verildi. Bu açıklama sonrası TOGG'un internet sitesinde yoğunluk oluştu. Peki, togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ? TOGG WEB sayfası neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? TOGG internet sitesi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ?

    TOGG web sitesinde yaşanan yoğunluk sonrası, "togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. İşte merak edilenler...

    TOGG İNTERNET SAYFASI ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

    TOGG web sitesinde yoğunluk nedeniyle aksaklık yaşanıyor.

    Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg için nefesler tutuldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 20 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş yapıldı.

    Gözler saat 22.30'da çevrildi. 20 bin talihli Togg'un resmi sitesinden yapılacak duyuru ile ilan edilecek.

    16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

        Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

        Çekiliş sonuçlandığında, asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak.



        Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP~500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

        Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Haberler togg.com.tr ÇÖKTÜ MÜ? TOGG WEB sayfası neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? TOGG internet sitesi kura sonuçlarına nasıl bakılır?
            loading
            SON DAKİKA