RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor"

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor"
30.03.2023 01:22 - Son Güncelleme: 30.03.2023 01:32

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Sosyal medyada Türkiye'deki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımların etkisi sürüyor. Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların etkileşimi düşürülürken, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Onlar, sosyal medya oyunlarıyla masa başında hazırladıkları anket tablolarıyla kendilerini oyalıya dursunlar. Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor" açıklamasını yaptı.

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