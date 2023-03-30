Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor"

Sosyal medyada Türkiye'deki seçim sürecini etkilemeye, muhalif algıyı üstün kılmaya yönelik adımların etkisi sürüyor. Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların etkileşimi düşürülürken, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Onlar, sosyal medya oyunlarıyla masa başında hazırladıkları anket tablolarıyla kendilerini oyalıya dursunlar. Milletimiz kimi sandığa gömeceğini, kimi oradan çıkaracağını gayet iyi biliyor" açıklamasını yaptı.