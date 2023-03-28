30 Mart 2023 Perşembe Ankara'da kar tatili olacak mı? YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB- Valilik son dakika açıklamalar!

Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yarın kar yağışı olacak. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Henüz 30 Mart için tatil kararı açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
SICAKLIKLAR DÜŞECEK!
Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.