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    • Haberler
    • 29.03.2023 17:39
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    • 29.03.2023 17:40
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    30 Mart 2023 Perşembe Ankara'da kar tatili olacak mı? YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB- Valilik son dakika açıklamalar!

    Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Kar yağışı nedeniyle, Ankara'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YARIN ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yarın kar yağışı olacak. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!

    ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Henüz 30 Mart için tatil kararı açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

    SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

    Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

        KAR GERİ GELİYOR!

        Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

        Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

        3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

        Üç büyük kentte de hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

        ANKARA'YA KAR GELİYOR!

        Başkent Ankara'da ise hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi bekleniyor. Kentte çarşamba günü kar yağışı etkili olacak.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler 30 Mart 2023 Perşembe Ankara'da kar tatili olacak mı? YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB- Valilik son dakika açıklamalar!
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