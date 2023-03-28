30 Mart 2023 Perşembe Ankara'da kar tatili olacak mı? YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? MEB- Valilik son dakika açıklamalar!

Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yarın kar yağışı olacak. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!